Lövöldözés a bevándorlási hivatalnál Dallasban: több sérült, a támadó meghalt

Legalább három ember megsérült egy lövöldözésben a texasi Dallasban, az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatala (ICE) egyik létesítményénél – erősítette meg a Fox News. A hatóságok szerint a támadó a fogvatartottak átszállítása közben nyitott tüzet, amikor a sally port kapuja éppen nyitva volt, és megpróbált erőszakkal behatolni az épületbe.

Legalább három ember megsérült, ketten pedig meghaltak a dallasi ICE-központnál történt lövöldözés során.

Fotó: Pexels / illusztráció

A hajnali lövöldözés során ketten meghaltak

A lövöldöző önkezével vetett véget életének, halálát lövés okozta. A helyi idő szerint reggel fél nyolc körül történt incidensben három embert lőttek meg, közülük kettő meghalt, a lövöldöző sorsa pedig kezdetben nem volt egyértelmű, de később megerősítették, hogy a halálos áldozatok között van.

Kristi Noem, a Belbiztonsági Minisztérium vezetője az X-en (korábban Twitter) közölte:

Részletek még folyamatosan érkeznek, de megerősíthetjük, hogy több sérült és halálos áldozat is van. A lövöldöző elhunyt, önmaga ellen fordított fegyverrel. Bár a motivációt még nem ismerjük, tudjuk, hogy az ICE tisztjei példátlan erőszaknak vannak kitéve. Ennek véget kell vetni. Kérem, imádkozzanak az áldozatokért és családjaikért

A Fox Newsnak nyilatkozó, magas rangú dallasi rendőrségi források megerősítették, hogy egyetlen rendvédelmi tiszt sem sérült meg. Az ICE létesítmény elleni támadás országos visszhangot váltott ki. JD Vance alelnök szintén az X-en reagált: „Az erőszakos, megszállott támadások a bűnüldöző szervek, különösen az ICE ellen, véget kell érjenek. Imádkozom minden érintettért és családjukért.”

Ted Cruz texasi szenátor közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet:

Csapatommal együtt szorosan nyomon követjük a dallasi ICE fogvatartási központban történteket. Imádkozunk a sérültek mielőbbi felépüléséért, és mély hálával tartozunk a bátor elsőként reagáló egységeknek, akik azonnal a helyszínre siettek

A lövöldözés körülményeit és a támadó indítékát továbbra is vizsgálják, miközben a hatóságok és politikusok egymás után fejezik ki együttérzésüket az áldozatok és hozzátartozóik felé. Az ügy még folyamatban van, a nyomozás részleteiről további frissítések várhatók.