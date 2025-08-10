Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Hatalmas filmes kvíz: ma lett 65 éves Antonio Banderas – Ezt a 8 kérdést csak a legnagyobb rajongók tudják

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 10:45
A spanyol származású világsztár ma ünnepli 65. születésnapját, aki karizmatikus szerepeivel milliók szívébe lopta be magát. A jeles nap alkalmából egy filmes kvízzel készültünk, amelyben tesztelheted, mennyire ismered Antonio Banderas lelegikonikusabb alakításait.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Antonio Banderas 1982-ben tűnt fel először a mozivásznon, ahonnan pályafutása egyenesen ívelt felfelé. Az elismert színész ugyanis ezt követően rengeteg filmben kapott főszerepet, kítűnő alakításaiért pedig számos elismerést és díjat zsebelt be.

Antonio Banderas
Fotó: Columbia Pictures /  Northfoto

Antonio Banderas filmes kvíz – vajon a legjobbak között leszel?

A spanyol filmikon karrierje során nem csak Hollywoodot, hanem nők millióit hódította meg világszerte. Banderas a 80-as években robbant be a köztudatba, majd megállíthatatlan lendülettel vette be az amerikai filmipart. A színész neve főként a Zorro álarcának és a Desperadonak köszönhetően összeforrt a sármmal, a tehetséggel és a szenvedéllyel, amelyekben gyönyörű színésznők oldalán játszhatott. De vajon mennyire ismered jól Banderas pályafutását? Csak a legnagyobb rajongók tudják helyesen megválaszolni az összes kérdést!

KVÍZ

1 / 8
Melyik filmben tűnt fel először a mozivásznon?

Az alábbi videóban a Zorro álarca hivatalos előzetesét tekintheted meg:

