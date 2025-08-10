Hatalmas filmes kvíz: ma lett 65 éves Antonio Banderas – Ezt a 8 kérdést csak a legnagyobb rajongók tudják

Antonio Banderas 1982-ben tűnt fel először a mozivásznon, ahonnan pályafutása egyenesen ívelt felfelé. Az elismert színész ugyanis ezt követően rengeteg filmben kapott főszerepet, kítűnő alakításaiért pedig számos elismerést és díjat zsebelt be.

Antonio Banderas

Fotó: Columbia Pictures / Northfoto

Antonio Banderas filmes kvíz – vajon a legjobbak között leszel?

A spanyol filmikon karrierje során nem csak Hollywoodot, hanem nők millióit hódította meg világszerte. Banderas a 80-as években robbant be a köztudatba, majd megállíthatatlan lendülettel vette be az amerikai filmipart. A színész neve főként a Zorro álarcának és a Desperadonak köszönhetően összeforrt a sármmal, a tehetséggel és a szenvedéllyel, amelyekben gyönyörű színésznők oldalán játszhatott. De vajon mennyire ismered jól Banderas pályafutását? Csak a legnagyobb rajongók tudják helyesen megválaszolni az összes kérdést!