Hatalmas filmes kvíz: ma lett 65 éves Antonio Banderas – Ezt a 8 kérdést csak a legnagyobb rajongók tudják

Antonio Banderas 1982-ben tűnt fel először a mozivásznon, ahonnan pályafutása egyenesen ívelt felfelé. Az elismert színész ugyanis ezt követően rengeteg filmben kapott főszerepet, kítűnő alakításaiért pedig számos elismerést és díjat zsebelt be.
A spanyol filmikon karrierje során nem csak Hollywoodot, hanem nők millióit hódította meg világszerte. Banderas a 80-as években robbant be a köztudatba, majd megállíthatatlan lendülettel vette be az amerikai filmipart. A színész neve főként a Zorro álarcának és a Desperadonak köszönhetően összeforrt a sármmal, a tehetséggel és a szenvedéllyel, amelyekben gyönyörű színésznők oldalán játszhatott. De vajon mennyire ismered jól Banderas pályafutását? Csak a legnagyobb rajongók tudják helyesen megválaszolni az összes kérdést!
Az alábbi videóban a Zorro álarca hivatalos előzetesét tekintheted meg:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.