Lindsey Hall csak kölcsönkérte a barátja laptopját, amikor véletlenül rábukkant egy olyan ChatGPT-beszélgetésre, amely véget vetett a kapcsolatuknak. Nem megcsalásra utaló jeleket talált, hanem a férfi legőszintébb gondolatait a kapcsolatukról.

ChatGPT miatt ért végett a kapcsolatuk

Amint meglátta a képernyőn a kapcsolati „problémák és bizonytalanság" című beszélgetést, a nő azonnal lefagyott. Nem számított arra, amit talált. A ChatGPT-vel folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy a barátja azon töprengett, valóban szereti-e őt, illetve hogy egyáltalán vonzódik-e hozzá. Ahogy Lindsey tovább olvasta az üzeneteket, rájött, hogy a férfi részletesen felsorolta a külsejével, személyiségével és korábbi evészavarával kapcsolatos aggályait is. De a legfájdalmasabb mondat az volt, mikor a barátja megírta a mesterséges tanácsadójának, hogy nem büszke rá. Erre a ChatGPT azt válaszolta, hogy akkor inkább szakítsanak.

A nő döbbenten szembesült azzal, hogy a barátja nem szerette őt, inkább problémák összességeként tekintett rá. Bevallotta, hogy képtelen volt abbahagyni az olvasást, és egyre több hasonló beszélgetést talált. Az olvasottaktól teljesen ledermedt, hiszen nemrég a férfi országába látogatott el, megismerte a családját és teljesen meg volt győződve arról, hogy a férfi teljes mértékben szereti őt. Az olvasottak után a nő összepakolta a holmijait és hajnali egykor szó nélkül hazavezetett. Miután a párja többször próbálta elérni, Lindsey elmondta, hogy látta a ChatGPT-vel folytatott beszélgetést. Végül szakítottak egymással.

Normális, ha egyre többen a mesterséges intelligenciával beszélik meg a problémáikat?

A közösségi oldalainkon megkérdeztük olvasóinkat arról, mit gondolnak a történetről. A többség úgy vélte, nincs rendjén, ha valaki mesterséges intelligenciával beszéli meg a párkapcsolati problémáit. Ugyanakkor akadtak olyanok is, akik szerint ez ma már egyáltalán nem szokatlan, hiszen az emberi kapcsolatok és a kommunikáció módja is sokat változott az utóbbi években:

Szerintem a mesterséges intelligencia sokszor tényleg többet tud segíteni bizonyos dolgokban, mint az emberek. Én is rengeteg mindent vele beszélek meg, mert gyorsan ad átgondolt, részletes válaszokat. Amikor például megkérdezem a barátnőmet valamiről, sokszor csak annyit mond, hogy „nem tudom”. Ilyenkor azt érzem, hogy feleslegesen kérdeztem. Az AI legalább próbál mindenre normális, kerek választ adni, ezért sokszor könnyebb hozzá fordulni tanácsért vagy segítségért.

Egyesek számára ez komoly „red flag”, mások szerint pedig egyáltalán nem tartják problémának. Akik úgy gondolták, hogy ez normális, főként az igények mögötti keserű igazságra világítottak rá:

Én is sokszor vele beszélem meg a dolgokat, mert az urammal egyszerűen nem lehet. 🤣 Szerintem ha valaki már odáig jut, hogy a problémáit inkább a ChatGPT-vel beszéli meg, annak általában az az oka, hogy a másik felet nem érdekli.😅

A kommentelők többsége butaságnak és felháborítónak találta a történetet. Lindsey szerint nemcsak a kételyek fájtak, hanem az is, hogy azokat ilyen nyers, szűretlen formában látta egy mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetésben. A történet főszereplője úgy gondolja, ha a partner a mesterséges intelligenciát választja beszélgetőtársnak vagy az érzései feldolgozására, érdemes erről nyíltan beszélni.