Baleset: Alec Baldwin kisfia súlyosan megsérült nyaralás közben

Ijesztő baleset árnyékolta be Alec Baldwin családi vakációját. A színész és felesége, Hilaria Baldwin 9 éves fia súlyos fejsérülést szenvedett, és kórházba került. A történtekről az édesanya maga számolt be a közösségi oldalán.

Alec Baldwin fiát súlyos baleset érte a családi nyaraláson, kórházba kellett szállítani

Alec Baldwin fia súlyosan megsérült

A Baldwin család egy tengerparti nyaralásra utazott, amelynek eredetileg a pihenésről és a közös időtöltésről kellett volna szólnia. Az idill azonban hirtelen rémálommá vált, amikor Alec Baldwin egyik fia, Leo súlyos balesetet szenvedett. Hilaria Baldwin Instagram oldalán számolt be arról, hogy a 9 éves kisfiú homloka felrepedt, és a sérülés olyan súlyos volt, hogy azonnali kórházi ellátásra szorult. A posztban külön figyelmeztetést is elhelyezett, jelezve, hogy a történet felkavaró lehet az olvasók számára. És bár a baleset pontos körülményei nem teljesen ismertek, az biztos, hogy a család számára ez rendkívül ijesztő és sokkoló élmény volt.

Alec Baldwin fia kórházba került

A balesetet követően a kisfiút kórházba szállították, ahol ellátták a sérülését. Hilaria Baldwin elmondása szerint az orvosok és az ápolók gyorsan és szakszerűen reagáltak, amiért a család rendkívül hálás. És bár a történtek ijesztőek voltak, a gyermek végül jó kezekbe került. A közösségi médiában megosztott bejegyzésében Hilaria ki is emelte, hogy mennyire fontos volt számukra az egészségügyi dolgozók gyors és odaadó munkája.

...Nagyon hálás vagyok a kedvességért és a gondoskodásért...

A baleset ellenére a Baldwin család igyekezett pozitívan hozzáállni a helyzethez. Alec Baldwin feleségének beszámolója szerint a balesetet követően a nyaralás további része már nyugodtabban telt: sok időt töltöttek együtt a tengerparton, játszottak, és próbálták élvezni az együttlétet.

Alec Baldwin és felesége, Hilaria Baldwin 2012-ben házasodtak össze

Alec Baldwin és Hilaria Baldwin 7 gyermeke

Alec Baldwin és Hilaria Baldwin kapcsolata több mint egy évtizede tart. A pár 2011-ben ismerkedett meg New Yorkban, majd 2012-ben össze is házasodtak. A házaspárnak ezek után összesen hét közös gyermeke született: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María és Ilaria. A gyerekek többsége viszont még kicsi, így a család mindennapjai rendkívül mozgalmasak és gyakran kaotikusak, amit ők maguk is nyíltan felvállalnak. Az életüket pedig annyira érdekessé teszi a sok kisgyermek és a mindennapi kihívások, hogy saját valóságshow-t is kaptak a The Baldwins címmel, amely betekintést enged az életükbe, a hétköznapi pillanatoktól az egészen nehéz helyzetekig.