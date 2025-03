Alec Baldwin és felesége életük egyik legkínosabb vörös szőnyeges eseményén vannak túl. Hilaria Baldwin nyilvánosan megalázta férjét, amiért félbeszakította interjúja közben. Alec Baldwin reakciója és arckifejezése mindent elárult kapcsolatukról és arról, hogy ki hordja a nadrágot.

Alec Baldwin felesége nyilvánosan megalázta a színészt (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Alec Baldwin felesége nyilvánosan megalázta őt

Alec Baldwin és Hilaria Baldwin a Planet Hollywood újranyitási buliján jelent meg a minap, amikor is Hilaria Baldwin nyilvánosan beégette férjét. Alec Baldwin ugyanis félbeszakította feleségét interjú közben egy kedves hozzászólással, de Hilaria Baldwin teljesen kiakadt azon, hogy Alec Baldwin közbeszólt és leteremtette férjét:

Ó, Istenem. Amikor én beszélek, te nem beszélsz. Nem. Amikor én beszélek, te nem beszélsz.

A kínos pillanatot Alec Baldwin reakciója tette még kínosabbá. Hilaria férje ugyanis grimaszolva arrébb sétált. Alec Baldwin arckifejezése mindent elárult kapcsolatukról, és arról, hogy ki hordja náluk a nadrágot.

Alec Baldwin és Hilaria Baldwin több mint egy évtizede házasok

Alec Baldwin és Hilaria Baldwin 2011-ben ismerkedtek meg egy New York-i étteremben. Az akkor 27 éves Hillary Hayward-Thomas jógaoktatóként dolgozott és találkozásuk előtt egy évvel nyitotta meg jógastúdióját, a Yoga Vidát. Alec Baldwin pedig akkor 53 éves volt, és már túl volt egy házasságon, váláson és egyáltalán nem gondolt arra, hogy újranősüljön. Ám mikor megpillantotta Hilariát, azonnal beleszeretett. Hilary Baldwin még arra is emlékszik, hogy milyen csajozós dumával próbálkozott be nála Alec Baldwin:

Az ajtó mellett álltam a barátaimmal, amikor odajött hozzám, megfogta a kezem, és azt mondta: Meg kell, hogy ismerjelek.

Egy évig randiztak, amiután Alec Baldwin megkérte Hilaria kezét. 2012-ben pedig összeházasodtak és hét gyermekük született: Ilaria, Eduardo, Leonardo, María Lucía, Romeo, Rafael, és Carmen.

Alec Baldwin és Hilaria Baldwin 13 éve házasok és 7 gyermekük született (Fotó: mpi099 / Northfoto)

Házasságuk alatt számos nehézségen kellett keresztülmenniük

Mindazok ellenére, hogy több mint egy évtizede boldog házasságban élnek, és közösen nevelik 7 gyermeküket, a 13 év alatt volt egy pár dolog, ami beárnyékolta az életüket. Először is, amikor 2014-ben letartóztatták Alec Baldwint, mert rossz irányba biciklizett és amikor a rendőr megállította, akkor üvöltött vele. Majd később ismét letartóztatták, amikor egy parkolóhelyen összeveszett valakivel és idegességében meg is ütötte az illetőt. Ezek után úgy döntött, hogy foglalkoznia kell az indulataival és elkezdett dühkezelési tanfolyamra járni.