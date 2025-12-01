Magyarországra jön Anne Hathaway! A világsztár bármikor megérkezhet

Izgalmas híreket kaptunk a feol.hu jóvoltából. Ron Howard rendező és producer a következő hónapokban Székesfehérváron és a városhoz közeli szár-hegyi bányában ver tanyát, hogy leforgassa legújabb akciófilmjét. Az Alone at dawn megtörtént események alapján készülő háborús-katonai akciófilm, mely John Chapman, az amerikai légierő harci irányítójának hősies önfeláldozását meséli el. A film a magyarországi székhelyű Mid Atlantic Productions közreműködésével készül olyan Oscar-díjas hollywoodi sztárok főszereplésével, mint Anne Hathaway és Adam Driver.
A Mid Atlantic Productions kiadott közleménye szerint a forgatásra Budapesten és Székesfehérvár környékén, pontosabban a szár-hegyi kőbányában kerül sor november 10 és december 18 között, illetve január 7-én és 8-án. A környéken komoly tereprendezés folyt, így figyelmeztették a helyieket, hogy a terület le lesz zárva, és ha tehetik, kerüljék el a helyszínt. Azonban aki elég bátor és odamerészkedik, annak egyedülálló esélye nyílik arra, hogy valódi Oscar-díjas hollywoodi sztárokat kukkoljon a kőbányában. A film két főszerepét a Star Wars-filmek Kylo Ren-je, Adam Driver, és Az ördög Pradát visel második részét forgató Anne Hathaway alakítják. A rendezői székben Ron Howard foglal helyet, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Russell Crowe főszereplésével készült Egy csodálatos elme, vagy az Apollo-13, melyben Tom Hanks-et kell kimenekíteni a végtelen világűrből. A stáb biztosította a lakosságot arról, hogy igyekeznek majd a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozni ebben az időszakban, bár erős hangeffektekkel, robbantásokkal és vaktöltényes géppisztolyokkal fognak dolgozni, így türelmet és megértést kértek a környéken lakóktól.
A Mid Atlantic jóvoltából azt is tudjuk, miről fog szólni az Adam Driver főszereplésével készülő film. John Chapman az amerikai légierő harci irányítója elképesztő hőstettet hajtott végre 2002-ben, amikor az afganisztáni Takur Ghar-hegyi csata Anakonda-műveletében saját életét feláldozva 23 társa életét mentette meg. A hőstett méltatlan módon sokáig feledésbe merült, Chapman özvegye csak 2018-ban, 16 év elteltével vehette át a Medal of Honort, a legmagasabb katonai kitüntetést férje nevében.
