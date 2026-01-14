A Szex és New York szereplői között továbbra is áll a bál. Chris Noth, vagyis a sorozat Mr. Big-je nyilvánosan odaszúrt egykori kollégájának, Sarah Jessica Parker-nek, miután a színésznő egy rangos elismerést kapott a 2026-os Golden Globe-gálán. Az eset pedig újra felszínre hozta Chris Noth szexuális zaklatással kapcsolatos botrányát, valamint a szereplők közötti, évek óta húzódó feszültségeket.

Szex és New York Mr Big-jét szexuális zaklatással vádolta két nő 2021-ben

Fotó: Gregory Pace / BEImages / Northfoto

Szex és New York Mr. Big-je beszólt Sarah Jessica Parkernek

Nem sokkal azután, hogy Sarah Jessica Parker átvette a televíziós életműért járó Carol Burnett-díjat a 2026-os Golden Globe-gála előtti Golden Eve-en, Chris Noth Instagram oldalán egy ártatlan megjegyzést tett. A színész egy edzőtermi fotót osztott meg, amelyhez mindössze ennyit írt:

F&@k új év! Gyerünk!!!!

A poszt azonban gyorsan más értelmet nyert, amikor egy kommentelő azt írta alá, hogy:

Úgy érted, f** SJP-t és a díját, igaz? lol

Chris Noth erre mindössze egyetlen szóval válaszolt: »Igaz«. Ez az egy szó pedig elegendő volt ahhoz, hogy a rajongók és a sajtó egyértelmű beszólásként értelmezzék a reakciót Sarah Jessica Parker felé.

Chris Noth szexuális zaklatással kapcsolatos botránya

A konfliktus hátterében egyértelműen a 2021-ben nyilvánosságra került szexuális zaklatással kapcsolatos botrány áll, amikor is több nő is azzal vádolta meg a Szex és New York Mr. Big-jét, hogy korábban szexuálisan zaklatta őket. A színész minden vádat határozottan tagadott, és hangsúlyozta, hogy kapcsolatai közös megegyezésen alapultak, valamint soha nem követett el bűncselekményt:

Ezek a történetek lehetnek 30 évvel ezelőtti vagy 30 nappal ezelőtti események – a »nem« mindig nemet jelent –, és ezt a határt én nem léptem át. Nehéz nem megkérdőjelezni ezeknek a történeteknek a nyilvánosságra kerülésének időzítését. Nem tudom biztosan, miért most kerülnek napvilágra, de egy dologban biztos vagyok: nem bántalmaztam ezeket a nőket.

Végül a vádak ugyan nem vezettek vádemeléshez, de szakmailag súlyos következményekkel járt a színész számára.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis közös nyilatkozatban álltak ki az állítólagos áldozatok mellett Fotó: RW / Northfoto

A Szex és New York szereplői közötti konfliktus

Chris Noth-ot eltávolították a The Equalizer című sorozatból, valamint a Szex és New York folytatásában, az És egyszer csak...-ban szereplő jeleneteit is jelentősen lecsökkentették. Ezzel egy időben pedig Sarah Jessica Parker, valamint a sorozat másik két főszereplője, Cynthia Nixon és Kristin Davis közös nyilatkozatban álltak ki az állítólagos áldozatok mellett:

Támogatjuk azokat a nőket, akik előálltak és megosztották fájdalmas élményeiket. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz dolog lehet, és ezért dicséretet érdemelnek.

Ez a lépés pedig végleg megmérgezte Chris Noth és volt kollégái kapcsolatát, és azóta sem rendeződött.