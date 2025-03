Sarah Jessica Parker 60 éves lett, és nem fél átlépni ezt a mérföldkövet

A színésznő mindig büszkén tekintett családjára, és egy 2018-as interjúban nyilatkozott is a People-nek arról, hogy mit gondol a házasságról.

Úgy gondolom, hogy a házasságnak rengeteg életereje van. Ha szerencsés vagy, akkor ez egy káprázatos életforma.

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick majdnem 30 éve házasok (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall viszálya

A Szex és New York sorozat meghozta a sikert a színésznőnek, és fenekestül felforgatta az életét. Ám nem minden arany, ami fénylik. Egy nagy ellenséget is szerzett magának a sorozat készítése alatt. Kim Cattrall, a Szex és New York Samantha-ja a sorozatban Carrie Bradshaw legjobb barátnői közé tartozik, de a valóságban ki nem állhatja a színésznőt. Az, hogy vajon mi lehetett a viszályuk kezdete nem lehet tudni, eleinte a fizetésbeli különbségekre gyanakodtak a rajongók. A két színésznő egy ideig próbálta ugyan tagadni a vádakat, hogy nincsenek jóban, de aztán 2018-ban Kim Cattrall bátyja halála után egy Instagram posztban tisztázta érzéseit Sarah Jessica Parker-rel kapcsolatban.

Nincs szükségem a szeretetedre és a támogatásodra ebben a tragikus időszakban Sarah Jessica Parker.

A többi színésztársuk nem kommentálta a dolgot, de a rajongók számára egyértelművé vált, hogy mégis hányadán áll egymással Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall.