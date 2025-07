A 60 éves színésznő színt vallott a szerelmi életéről. Mielőtt feleségül ment Matthew Broderick-hez, intim kapcsolatba került egy A-listás filmsztárral. Sarah Jessica Parker és Nicolas Cage egy időben randizgatott egymással.

Sarah Jessica Parker és Nicolas Cage az Első állomás Las Vegas című film forgatásán került intim viszonyba egymással

(Fotó: ZUMA Press/Northfoto)

Sarah Jessica Parker vallott az eddig titkolt kapcsolatáról

SJP a Watch What Happens Live with Andy Cohen című beszélgetős műsor vasárnapi adásában őszintén megnyílt a házassága előtti szerelmi életéről. A Szex és New York Carrie Bradshawja megerősítette, hogy viszony volt közte és Nicolas Cage között. Andy Cohen, a műsorvezető tette fel azt a bizonyos kérdést, amit már több mint két évtizede tudni szeretnének a rajongók.

Randiztál Nick Cage-gel?

A színésznő pedig nem hagyta kétségek között sem őt, sem a nézőket és kendőzetlen őszinteséggel válaszolt.

Um, igen. Igen. Igen, megtettem.

Andy Cohen és SJP már régóta nagyon jó barátságot ápol egymással, de még ő sem tudta, hogy igaz-e ez a pletyka. Éppen ezért ő maga is ledöbbent, amikor meghallotta a színésznő válaszát. A műsorvezető csak annyit tudott reagálni, hogy:

Lesz mit megbeszélnünk.

Sarah Jessica Parker és Nicolas Cage

A világsztár nem árult el több részletet a kapcsolatról. De a Sarah Jessica Parker és Nicolas Cage románcáról szóló pletykák abban az időben keltek életre, amikor az Első állomás Las Vegas című filmet forgatták együtt 1991-ben. De valószínűleg a kapcsolatuk nem volt hosszú életű, ugyanis egy évvel később a színésznő már Matthew Broderik oldalán volt látható. Hat évvel később, 1997-ben össze is házasodtak, és három közös gyermekük született. Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick azóta is boldog házasságban élnek egymással. Nicolas Cage is megtalálta a szerelmet Riko Shibata személyében. Ők 2021-ben kötötték össze az életüket egy Las Vegas-i ceremónia keretein belül.

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick 28 éve él boldog házasságban

(Fotó: RW/Northfoto)

Nicolas Cage már reagált is SJP vallomására

Az Oscar-díjas színész a műsor utáni nap reagált is Sarah Jessica Parker vallomására. Nicolas Cage azonban arra is ráerősített, hogy nem volt hosszú életű a kapcsolata a színésznővel. Állítása szerint ennek az oka SJP édesanyja volt.