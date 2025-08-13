Kristin Davis őszintén megnyílt az HBO Szex és New York című sorozatának forgatása során átélt küzdelmeiről. A 60 éves színésznő testképzavarral küzdött és addig sanyargatta magát, amíg azt már kolléganője, Sarah Jessica Parker sem tudta szó nélkül hagyni.

Sarah Jessica Parker nem bírta szó nélkül hagyni, ahogy Kristin Davis sanyargatta önmagát (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Sarah Jessica Parker keményen beszólt Kristin Davis-nek

A Szex és New York Charlotte York-ja több mint húsz év után is gyakran szembesül fájó kritikákkal. Az Are You a Charlotte? podcast műsorának legutóbbi adásában azonban visszatekintett arra, hogyan kezelte a sorozat 1998 és 2004 közötti futása alatt a megjelenésével kapcsolatos kritikákat, különösen amik az alakjáról szóltak. Kristin Davis elismerte, hogy a sorozat sikereinek csúcsán testképzavarral küzdött. Ráadásul ez annyira súlyos mértékű volt, hogy már kolléganője, Sarah Jessica Parker sem tudta szó nélkül hagyni. A 60 éves színésznő elmondása szerint volt, hogy SJP odalépett hozzá, és azt mondta:

Testképzavarod van

Kristin Davis ájulásig sanyargatta magát

Kristin Davis először tagadta, hogy problémája lenne, mivel a folyamatos külső nyomás annyira elbizonytalanította, hogy nem tudott tisztán gondolkodni. A helyzeten csak tovább rontott, hogy a rajongók gyakran megállították őt az utcán és azt mondták neki, hogy 'Ó, de Te nem is vagy kövér', vagy 'szebb vagy élőben'. És ha bár jó szándékúnak tűntek ezek a megjegyzések, mégis arra emlékeztették, hogy állandó összehasonlításban él, különösen Sarah Jessica Parker-hez viszonyítva. Szex és New York Charlotte-ja pedig egyszer annyira túlzásba vitte a diétáját, hogy egy parkolóban elájult.

Kristin Davis fiatalon testképzavarral küzdött (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Karrierje kezdetén is sok bántást kapott testével kapcsolatban

Amíg Sarah Jessica Parker segíteni próbált kolléganőjén, másokat nem feltétlen a jó szándék vezérelt. Kristin Davis már a karrierje kezdetén is hatalmas nyomásnak volt kitéve. A Melrose Place című sorozat forgatása közben ugyanis egy kolléga elmondta neki, hogy a producerek aggódtak a súlya miatt. Arra kérték a színésznőt, hogy:

Csak ne hízz!

Ez az üzenet Kristin Davis-ben önsanyargató viselkedést váltott ki: futóedzőt fogadott, napi két órás spinning edzéseket végzett, miközben alig evett. Az évek múlásával azonban a Szex és New York Charlotte-ja megtanulta kezelni ezeket a nyomásokat. 2025-ben pedig már képes arra, hogy nyíltan beszéljen az akkori küzdelmeiről és úgy érzi, megtanulta elfogadni önmagát úgy, ahogy van.