És egyszer csak: Carrie, Miranda és Charlotte visszatér, 60 évesen is a szerelmet keresik

Újra elővehetjük a cosmós poharakat, érkezik a nők kedvenc triója a MAX kínálatába. Az És egyszer csak... harmadik évada heteken belül debütál a streameren , vagyis Carrie, Miranda és Charlotte is visszatér. Az őket alakító Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristen Davis közel a hatvanhoz is a párkapcsolatok útvesztőibe kalauzolnak minket, miközben sok új barátjuk élete is gyökeres fordulatot vesz.

És egyszer csak 3 évad: Carrie és Aiden végre révbe ér? (Fotó: ZUMAPRESS.com)

És egyszer csak: Van élet a Szex és New York után?

A friss trailer alapján úgy fest, Carrie – ikonikus lakása már a múlté – új luxusotthonában is a szerelmen és az íráson gondolkodik. A második évad végén Aidennel nem jött össze a happy end, de az új előzetes szerint a két szerelmes nem felejtette el egymást. Igaz, Carrie körül egy új, dögös szomszéd is elkezd legyeskedni. Mindeközben Charlotte az anyaság újabb nehézségeivel kell megküzdjön hormonokkal fűtött gyermekeivel kapcsolatban. Miranda új karrierbe kezd az ENSZ-nél, és tovább kalandozik a saját szexualitásának felfedezése érdekében. A cosmo, a buli és a szexi pasik azonban továbbra is elengedhetetlen kellékei a szinglik kedvenc sorozatának.

És egyszer csak szereposztás a megszokott: Sarah Jessica Parker 60 évesen is a szerelmet keresi (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mikor érkezik az És egyszer csak...?

A kisfilm végén látható, hogy május 29-én debütál a MAX-on az első része a harmadik évadnak, aminek továbbra is Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristen Davis a főszereplői. Az, hogy az eredeti széria szereplői közül kik térnek vissza, még nem egyértelmű, annyi biztos, hogy Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, az Anthonyt játszó Mario Cantone. Miranda exférje szerepében David Eigenberg, Charlotte párjaként Evan Handler lesz látható. De felbukkan még Bud Spencer unokája, Sebastiano Pigazziand és az Aident alakító John Corbett is.

Lesz negyedik évad?

A MAX még nem tett bejelentést, nagyban függ, hogy mennyire lesz sikeres az új évad. Az első 2021-es széria rekordot döntött a MAX-on, a második - sokak szerint gyenge szezon - pedig nagyon jól tartotta magát. A trailerből még sok nem derül ki, de egy biztos, a három dáma továbbra is teljes fordulatszámon pörög.