Még fél év sem telt azóta, hogy hivatalosan is vége lett Nicole Kidman és Keith Urban válásának. A legfrissebb hírek szerint a countryzenész már össze is költözött új barátnőjével, Karley Scott Collinsszal, aki kiköpött mása az egykori feleségének.

Keith Urban Nicole Kidmannel való válása 2026 januárjában lett véglegesítve

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Mit tudunk eddig Nicole Kidman és Keith Urban válásáról? 2025 szeptemberében Hollywood egykori álompárja közel két évtized együttlét után úgy döntött, hogy külön utakon folytatják

A közös gyermekeik - Faith Margaret és Sunday Rose - elsődleges felügyeletét Nicole Kidman kapta

- elsődleges felügyeletét kapta A váló felek kijelentették, hogy nem fizetnek egymásnak gyerektartást

A vagyonmegosztás békésen történt, mindenki azzal távozott a kapcsolatból, ami az ő nevén volt

A válást 2026 januárjában véglegesítették

Keith Urbant már tavaly szeptemberben hírbe hozták egy másik nővel

már tavaly szeptemberben hírbe hozták egy másik nővel A legújabb hírek szerint pedig össze is költözött jelenlegi barátnőjével, Karley Scott Collinsszal.

Keith Urban Nicole Kidman hasonmásával költözött össze

Az 58 éves countryzenész nem tétlenkedett sokáig. Pár hét telt el csak azóta, hogy Nicole Kidman válását véglegesítették, Keith Urban máris egy másik nővel költözött össze. Az egykori hollywoodi álompár gyermekei pedig hiába imádják édesapjukat, ebben a helyzetben most egyértelműen állást foglaltak: mindenben támogatják édesanyjukat. A legújabb információkat egy bennfentes osztotta meg a Daily Maillel:

Hallottam, hogy Urbannak van valakije, ezért a lányok nyilvánosan támogatják édesanyjukat.

A countryzenészt egy nála jóval fiatalabb énekesnővel, Karley Scott Collinsszal hozták hírbe, aki egy az egyben úgy néz ki, mintha Nicole Kidman hasonmása lenne.

Keith Urban új barátnője, Karley Scott Collins, 32 évvel fiatalabb a countryzenésznél

Fotó: Mickey Bernal / Northfoto

Ki Keith Urban új barátnője?

Karley Scott Collins egy 26 éves amerikai countryénekesnő és dalszerző, aki az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapott a zenei világban, különösen azóta, hogy nyitó fellépőként szerepelt Keith Urban High and Alive World Tour' világkörútján 2025-ben. A fiatal lány a Florida állambeli Lake City-ben született 1999. december 14-én, és korán kezdett kapcsolatba kerülni a szórakoztatóiparral. Elsőként gyermekszínészként szerepelt különféle filmekben és tévés produkciókban, majd szépen lassan zenei karrierje is középpontba került, amikor Nashville-be költözött, hogy a countryzene fellegvárában folytassa előadói pályafutását. 2019-ben szerződést írt alá a Sony Music Nashville kiadóhoz, és azóta megjelent az első nagylemeze is.