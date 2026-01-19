Keith Urban Nicole Kidman hasonmásával költözött össze

Még fél év sem telt azóta, hogy hivatalosan is vége lett Nicole Kidman és Keith Urban válásának. A legfrissebb hírek szerint a countryzenész már össze is költözött új barátnőjével, Karley Scott Collinsszal, aki kiköpött mása az egykori feleségének.
Az 58 éves countryzenész nem tétlenkedett sokáig. Pár hét telt el csak azóta, hogy Nicole Kidman válását véglegesítették, Keith Urban máris egy másik nővel költözött össze. Az egykori hollywoodi álompár gyermekei pedig hiába imádják édesapjukat, ebben a helyzetben most egyértelműen állást foglaltak: mindenben támogatják édesanyjukat. A legújabb információkat egy bennfentes osztotta meg a Daily Maillel:
Hallottam, hogy Urbannak van valakije, ezért a lányok nyilvánosan támogatják édesanyjukat.
A countryzenészt egy nála jóval fiatalabb énekesnővel, Karley Scott Collinsszal hozták hírbe, aki egy az egyben úgy néz ki, mintha Nicole Kidman hasonmása lenne.
Karley Scott Collins egy 26 éves amerikai countryénekesnő és dalszerző, aki az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapott a zenei világban, különösen azóta, hogy nyitó fellépőként szerepelt Keith Urban High and Alive World Tour' világkörútján 2025-ben. A fiatal lány a Florida állambeli Lake City-ben született 1999. december 14-én, és korán kezdett kapcsolatba kerülni a szórakoztatóiparral. Elsőként gyermekszínészként szerepelt különféle filmekben és tévés produkciókban, majd szépen lassan zenei karrierje is középpontba került, amikor Nashville-be költözött, hogy a countryzene fellegvárában folytassa előadói pályafutását. 2019-ben szerződést írt alá a Sony Music Nashville kiadóhoz, és azóta megjelent az első nagylemeze is.
Karley Scott Collins és Keith Urban először 2024-ben kerültek kapcsolatba zenei munkáikon keresztül, amikor a fiatal lány elküldte neki az egyik dalát. Nicole Kidman volt férje később meghívta őt a 2025-ös turnéjára, ahol többek között együtt is felléptek. A mostani, párkapcsolatukról szóló pletykákat pedig az énekesnő saját maga cáfolta meg a közösségi oldalán. Karley Scott Collins Instagam-oldalán egy cikket osztott meg a hírről és azt írta mellé:
Emberek, ez teljesen nevetséges és nem igaz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.