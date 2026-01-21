David Beckham volt szeretője állást foglalt a családi drámában

A Beckham-család körüli botrány újabb megdöbbentő fordulatot vett. David Beckham volt szeretője most nyíltan felszólalt Brooklyn Beckham robbanásszerű vádjai kapcsán, és egyértelműen a fiatal pár oldalára állt. Rebecca Loos kijelentései nemcsak olajat öntenek a tűzre, hanem feltépik a régi családi sebeket is.

(Fotó: Veeren – Christophe Clovis/Bestimage/Northfoto)

nyilvánosan szembefordult szüleivel Azt állítja, hogy szülei, David és Victoria Beckham manipulálták a médiát és aláásták a kapcsolatát feleségével

manipulálták a médiát és aláásták a kapcsolatát feleségével A konfliktus Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén robbant ki először, ahol a menyasszonyi ruha, és az esküvői tánc körül is adódtak feszültségek

esküvőjén robbant ki először, ahol a menyasszonyi ruha, és az esküvői tánc körül is adódtak feszültségek A legidősebb Beckham -fiú kijelentette, hogy nem kíván kibékülni a családjával

-fiú kijelentette, hogy nem kíván kibékülni a családjával David Beckham reagált fia kirohanására, amelyben kifejtette, hogy a gyerekek hibáznak

reagált fia kirohanására, amelyben kifejtette, hogy a Rebecca Loos, David Beckham állítólagos volt szeretője nyilvánosan is állást foglalt a Beckham családi drámában.

A személyi asszisztensből lett jógatanár, akit egykor David Beckham szeretőjeként ismert meg a nagyvilág, most nyíltan állást foglalt a Beckham család drámájában. Egy nappal azután, hogy Brooklyn Beckham súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben, Rebecca Loos Instagram-oldalán reagált a történtekre. A jógatanár így fogalmazott legutóbbi posztjában:

Annyira örülök, hogy végre kiáll magáért és nyilvánosan megszólal! Annyira sajnáltam szegény feleségét, mert túl jól tudom, milyenek tudnak lenni!

Majd egy másik felhasználó megjegyzésére is reagált, aki lenyűgözőnek nevezte Brooklyn Beckham vallomását. Arra ennyit írt:

Az igazság mindig kiderül.

(Fotó: KGC-03/Northfoto)

Rebecca Loos neve nem először kerül a bulvárlapok címoldalára. A 2000-es évek elején David Beckham személyi asszisztenseként dolgozott, majd 2004-ben hatalmas port kavart nyilatkozatával, amelyben azt állította, hogy viszonyt folytatott a világhírű futballistával a madridi időszaka alatt. David Beckham akkor ugyan határozottan tagadta ezt a vádat, de az ügy így is örökre bevésődött a köztudatba.