David Beckham volt szeretője állást foglalt a családi drámában

A Beckham-család körüli botrány újabb megdöbbentő fordulatot vett. David Beckham volt szeretője most nyíltan felszólalt Brooklyn Beckham robbanásszerű vádjai kapcsán, és egyértelműen a fiatal pár oldalára állt. Rebecca Loos kijelentései nemcsak olajat öntenek a tűzre, hanem feltépik a régi családi sebeket is.
A személyi asszisztensből lett jógatanár, akit egykor David Beckham szeretőjeként ismert meg a nagyvilág, most nyíltan állást foglalt a Beckham család drámájában. Egy nappal azután, hogy Brooklyn Beckham súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben, Rebecca Loos Instagram-oldalán reagált a történtekre. A jógatanár így fogalmazott legutóbbi posztjában:
Annyira örülök, hogy végre kiáll magáért és nyilvánosan megszólal! Annyira sajnáltam szegény feleségét, mert túl jól tudom, milyenek tudnak lenni!
Majd egy másik felhasználó megjegyzésére is reagált, aki lenyűgözőnek nevezte Brooklyn Beckham vallomását. Arra ennyit írt:
Az igazság mindig kiderül.
Rebecca Loos neve nem először kerül a bulvárlapok címoldalára. A 2000-es évek elején David Beckham személyi asszisztenseként dolgozott, majd 2004-ben hatalmas port kavart nyilatkozatával, amelyben azt állította, hogy viszonyt folytatott a világhírű futballistával a madridi időszaka alatt. David Beckham akkor ugyan határozottan tagadta ezt a vádat, de az ügy így is örökre bevésődött a köztudatba.
De nem ő az egyetlen, aki reagált Brooklyn Beckham sokkoló nyilatkozatára. David Beckham egy interjú során szólalt meg, amelyben elmondta, hogy a gyerekek hibázhatnak, és a szülők feladata, hogy teret adjanak a tanulásnak. A legidősebb Beckham-fiú azonban egyelőre hajthatatlan, nem akar békülni a családjával.
