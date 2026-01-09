Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tovább dagad a botrány a Beckham családban: Brooklyn letiltotta szüleit, csak ügyvédeken keresztül kommunikálhatnak vele

Brooklyn Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 17:00
David BeckhamVictoria Beckham
Elege lett szülei online üzengetéséből, pontot tett az ügy végére. Brooklyn Beckham csak ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni szüleivel.

Brooklyn Beckhamnek elege lett, és letiltotta a szüleit a közösségi médiában. Minderre azért volt szükség, mert korábban már megkérte a Beckham házaspát, hogy csak is ügyvédein keresztül próbáljanak meg vele kommunikálni. 

Brooklyn Beckham köszöni szépen de nem kér szülei online üzengetéséből
Brooklyn Beckham köszöni szépen de nem kér szülei online üzengetéséből
Fotó: picture alliance / Ik Aldama /  Northfoto

Brooklyn Beckhamhez ügyvéden keresztül vezet az út

Brooklyn Beckham jogi úton értesítette a szüleit, David és Victoria Beckhamet, hogy mostantól csak ügyvédeken keresztül léphetnek vele kapcsolatba. A levélben arra is felszólította a szülőket, hogy ne jelöljék meg őt a közösségi médiában közzé tett bejegyzésekben. Brooklyn Beckham letiltotta a szüleit a közösségi médiában miután édesanyja, Victoria „lájkolta” az általa megosztott sült csirke videót. Mindez viszályhoz vezetett, és a Beckham család legfiatalabb fia, a 20 éves Cruz bejegyzésben tudatta, hogy szüleit letiltotta Brooklyn.  

A Brooklyn felesége, a Transformers sztárja, Nicola is letiltotta a Beckham családot, Brooklyn nagyszülei és távolabbi családtagjait azonban nem tiltotta le. Egy forrás szerint az emberek nem ismerik ennek a történetnek a teljes hátterét, és hibásan gondolják azt, hogy a szülők letiltása nem volt szép dolog. Mind mondja, már nyár végén arra kérte a szüleit, hogy minden levelezést az ügyvédeken keresztül folytassanak nem pedig nyilvánosan. 

Úgy érezte, hogy szülei továbbra is figyelmen kívül hagyják kívánságait, és továbbra is online folytatják, ahelyett, hogy magánúton keresték volna a kapcsolatot vele.

- mondja a forrás. 

David és Victoria Beckham nem akartak mást, mint hogy tudatosítani szeretett legidősebb fiukban, hogy az ajtó mindig nyitva áll előtte, és hogy még mindig törődnek vele. Szintén egy forrás szerint a szülőkben nincs harag, egyszerűen csak aggódnak, és az események miatt zavarodott állapotban vannak.  

De egyértelmű, hogy ha bármiféle megbékélés lesz, az a kíváncsiskodó tekintetek elől, magánjelleggel kell megtörténnie. Ez az, amit mindenki szeretne, de sajnos ez még nagyon messze van, mivel jelenleg csak ügyvédeiken keresztül kommunikálnak egymással.

 - olvasható a The Sun cikkében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu