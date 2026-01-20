"Nem akarok kibékülni a családommal" - David Beckham fia kipakolt, nyomasztó gyerekkora volt

Brooklyn Beckham "ledobta a bombát" a családjára. Az Instagramon hosszasan elmagyarázta, miért nem hajlandó kibékülni a szüleivel, David és Victoria Beckhammel. A világhírű futballikon és az egykori Spice Girls-tag legidősebb gyermeke már jó ideje elhidegült a szüleitől, nemrégiben pedig az is kiderült, hogy a közösségi médiában is letiltotta őket. Eddig azonban a család egyik tagja sem szólalt meg nyilvánosan a konfliktusról – Brooklyn most megtörte a csendet.

Brooklyn Beckham (balra) nem ment el édesapja David Beckham (jobbra) 50. születésnapjára Fotó: Doug Peters / Northfoto

Sajnos a szüleim és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordulnak, így nincs más választásom, minthogy magam szólaljak meg, és elmondjam az igazat a rólam megjelent hazugságokról

– kezdte a 26 éves Brooklyn, aki már csak ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a szülőkkel.

Nem akarok kibékülni a családommal. A közelmúltban saját szememmel láttam, hogy milyen messzire mennek, hogy számtalan hazugságot terjesszenek a médiában, többnyire ártatlan emberek kárára, csak hogy megőrizzék a látszatot. De hiszem, hogy az igazság mindig kiderül.

Brooklyn arra is kitért, hogy szülei megpróbálták megakadályozni a Nicola Peltz színésznővel való esküvőjét. Elmondása szerint Victoria Beckham eredetileg megígérte a menyasszonynak, hogy ő tervezi meg az esküvői ruháját, a lány emiatt nagyon izgatott volt, ám a Spice Girls volt tagja csúnyán átverte őt.

Szétesőben a Beckham-család

A szüleit azzal is megvádolta, hogy az esküvőjük előtt hetekkel ismétlődően nyomást gyakoroltak rá, és megpróbálták megvesztegetni, hogy lemondjon a nevéhez fűződő jogokról.

A nyilvánosságban korábban olyan pletykák is felröppentek, miszerint Nicola irányítaná Brooklynt. Ezt most határozottan elutasította, sőt ugyanezzel a szüleit vádolta meg.

Életem nagy részében a szüleim irányítottak. Nyomasztó szorongással nőttem fel. Életemben először, mióta elszakadtam a családomtól, ez a szorongás eltűnt.

A Beckham-család egyelőre nem reagált hivatalosan Brooklyn súlyos állításaira.