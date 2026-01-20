"Nem akarok kibékülni a családommal" - David Beckham fia kipakolt, nyomasztó gyerekkora volt

Brooklyn Beckham "ledobta a bombát" a családjára. Az Instagramon hosszasan elmagyarázta, miért nem hajlandó kibékülni a szüleivel, David és Victoria Beckhammel. A világhírű futballikon és az egykori Spice Girls-tag legidősebb gyermeke már jó ideje elhidegült a szüleitől, nemrégiben pedig az is kiderült, hogy a közösségi médiában is letiltotta őket. Eddig azonban a család egyik tagja sem szólalt meg nyilvánosan a konfliktusról – Brooklyn most megtörte a csendet.
Sajnos a szüleim és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordulnak, így nincs más választásom, minthogy magam szólaljak meg, és elmondjam az igazat a rólam megjelent hazugságokról
– kezdte a 26 éves Brooklyn, aki már csak ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a szülőkkel.
Nem akarok kibékülni a családommal. A közelmúltban saját szememmel láttam, hogy milyen messzire mennek, hogy számtalan hazugságot terjesszenek a médiában, többnyire ártatlan emberek kárára, csak hogy megőrizzék a látszatot. De hiszem, hogy az igazság mindig kiderül.
Brooklyn arra is kitért, hogy szülei megpróbálták megakadályozni a Nicola Peltz színésznővel való esküvőjét. Elmondása szerint Victoria Beckham eredetileg megígérte a menyasszonynak, hogy ő tervezi meg az esküvői ruháját, a lány emiatt nagyon izgatott volt, ám a Spice Girls volt tagja csúnyán átverte őt.
A szüleit azzal is megvádolta, hogy az esküvőjük előtt hetekkel ismétlődően nyomást gyakoroltak rá, és megpróbálták megvesztegetni, hogy lemondjon a nevéhez fűződő jogokról.
A nyilvánosságban korábban olyan pletykák is felröppentek, miszerint Nicola irányítaná Brooklynt. Ezt most határozottan elutasította, sőt ugyanezzel a szüleit vádolta meg.
Életem nagy részében a szüleim irányítottak. Nyomasztó szorongással nőttem fel. Életemben először, mióta elszakadtam a családomtól, ez a szorongás eltűnt.
A Beckham-család egyelőre nem reagált hivatalosan Brooklyn súlyos állításaira.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.