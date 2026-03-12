Te jóságos ég! Zoë Kravitz anyaszült meztelen az HBO Maxon – Ő a tökéletes nő!

Ha felcsapjuk Steven Soderbergh filmográfiáját, nem kell sokáig kutatni, hogy sztárparádét felvonultató, hamisítatlan kasszasikereket találjunk. Ilyen volt a Traffic, az Ocean’s Eleven-filmek, de az ő nevéhez köthető az Erin Brokovich vagy a Magic Mike is. Legutóbb a SkyShowtime-on nagyot futó Fekete táskával tarolta le a streaming világát, most azonban egy méltatlanul keveset emlegetett thriller-krimije, a Kimi ülteti az HBO Max készülékei elé a nézőközönség komplett garmadáját.
A Kimi cselekményének középpontjában egy Angela nevű fiatal nő áll, akiről már viszonylag hamar kiderülnek a legfontosabb tudnivalók: egy mesterséges intelligencia által vezérelt személyi asszisztenssel, azaz a Kimivel foglalkozó techcég alkalmazottja, kinek az a feladata, hogy a Kimi számára ismeretlen parancsszavakat meghallgassa és betáplálja az adatbázisba.
Ezt a munkát ráadásul otthonról űzi, mivel egy régi trauma következtében agorafóbiával küzd, azaz képtelen elhagyni a lakását. Szabadidejében a szomszéd szépfiúval szexel és a bedurrant bölcsességfoga miatt aggódik.
Miután a néző megkapta a még feldolgozható mennyiségű expozíciót, Soderbergh nem is totojázik tovább, belecsap a lecsóba. Egy nap ugyanis Angela egy rendkívül furcsa hibabejelentő hangfelvételre kapja fel a fejét, amelyen feltételezhetően egy gyilkosságnak lehetünk fültanúi.
Főhősnőnk amint szaglászni kezd, rögtön nyakig találja magát a slamasztikában, és egyik pillanatról a másikra nagyhatalmú, sáros múltú emberekkel és az ő mindenre elszánt, gátlástalan gengsztereivel találja magát szemben, amitől a paranoia-faktor egyből az egekbe szökken.
A Kimi Timothée Chalamet által a földbe döngölt táncosokat megszégyenítő módon a sasszézik a különböző műfajok jellemzői között, emellett pedig kiválóan nyúl vissza olyan klasszikusokhoz mint Alfred Hitchcock 1954-es mozija, a Hátsó ablak, melyet modern köntösbe bújtat.
Amellett pedig, hogy Steven Soderbergh hű marad a régi korok klasszikusaihoz, mialatt nem fél újítani sem, a Kimi képében egy komplett korlenyomatot készített. Négy év távlatából már egészen nosztalgikus azt látni, milyen is volt minden ügyes-bajos tennivalónkat az otthon kényelmes „börtönéből” intézni, végeláthatatlan videóhívások és állandó utcai maszkviselés közepette.
A streamingszolgáltató toplistájára tekintve kész aranybányát talál a kellemes időtöltés után kutató átlag néző. A Kimi mellett ugyanis még olyan kiválóságokat találhatunk mint a napokban nagy vihart kavaró Quentin Tarantino Django elszabadul című westernje, a hatalmas zombifalloszokkal és Ralph Fiennesszal mesterkélő 28 évvel később, valamint a Marvel-filmek meg nem értett darabja, a 2003-as Eric Bana-féle Hulk.
