Te jóságos ég! Zoë Kravitz anyaszült meztelen az HBO Maxon – Ő a tökéletes nő!

Ha felcsapjuk Steven Soderbergh filmográfiáját, nem kell sokáig kutatni, hogy sztárparádét felvonultató, hamisítatlan kasszasikereket találjunk. Ilyen volt a Traffic, az Ocean’s Eleven-filmek, de az ő nevéhez köthető az Erin Brokovich vagy a Magic Mike is. Legutóbb a SkyShowtime-on nagyot futó Fekete táskával tarolta le a streaming világát, most azonban egy méltatlanul keveset emlegetett thriller-krimije, a Kimi ülteti az HBO Max készülékei elé a nézőközönség komplett garmadáját.

A legnépszerűbb HBO Max-filmek élmezőnyében Zoë Kravitz hekkerkedik (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

A Kimi még 2022-ben jelent meg, a karanténidőszak végéhez közelítve.

A film központi szereplőjét Zoë Kravitz alakítja.

Műfaját tekintve kellemesen fogyaszthatóan ötvözi a cyber thriller, a krimi, az akciófilmek és a dráma elemeit is.

A Kimi jelenleg a második helyen áll a legnézettebb HBO Max-filmek toplistáján.

Hé, Siri! Vagyis Kimi!

A Kimi cselekményének középpontjában egy Angela nevű fiatal nő áll, akiről már viszonylag hamar kiderülnek a legfontosabb tudnivalók: egy mesterséges intelligencia által vezérelt személyi asszisztenssel, azaz a Kimivel foglalkozó techcég alkalmazottja, kinek az a feladata, hogy a Kimi számára ismeretlen parancsszavakat meghallgassa és betáplálja az adatbázisba.

Ezt a munkát ráadásul otthonról űzi, mivel egy régi trauma következtében agorafóbiával küzd, azaz képtelen elhagyni a lakását. Szabadidejében a szomszéd szépfiúval szexel és a bedurrant bölcsességfoga miatt aggódik.

A főszereplő hozza a Zoë Kravitz-filmekben megszokott színvonalat (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Miután a néző megkapta a még feldolgozható mennyiségű expozíciót, Soderbergh nem is totojázik tovább, belecsap a lecsóba. Egy nap ugyanis Angela egy rendkívül furcsa hibabejelentő hangfelvételre kapja fel a fejét, amelyen feltételezhetően egy gyilkosságnak lehetünk fültanúi.

Főhősnőnk amint szaglászni kezd, rögtön nyakig találja magát a slamasztikában, és egyik pillanatról a másikra nagyhatalmú, sáros múltú emberekkel és az ő mindenre elszánt, gátlástalan gengsztereivel találja magát szemben, amitől a paranoia-faktor egyből az egekbe szökken.

Angela detektíveket megszégyenítő módon göngyölít fel egy gyilkossági ügyet (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Klasszikus thriller modern köntösben

A Kimi Timothée Chalamet által a földbe döngölt táncosokat megszégyenítő módon a sasszézik a különböző műfajok jellemzői között, emellett pedig kiválóan nyúl vissza olyan klasszikusokhoz mint Alfred Hitchcock 1954-es mozija, a Hátsó ablak, melyet modern köntösbe bújtat.