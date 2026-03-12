Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Te jóságos ég! Zoë Kravitz anyaszült meztelen az HBO Maxon – Ő a tökéletes nő!

Zoe Kravitz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 21:15
streamingszolgáltatóHBO Max
Vajon milyen lenne Alfred Hitchcock Hátsó ablak című klasszikusa, ha 21. században játszódna? Többek között erre a kérdésre ad választ az HBO Max toplistáján egyre feljebb törő Kimi, mely Zoë Kravitz-cel a főszerepben és a legendás Steven Soderbergh-gel a rendezői székben.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ha felcsapjuk Steven Soderbergh filmográfiáját, nem kell sokáig kutatni, hogy sztárparádét felvonultató, hamisítatlan kasszasikereket találjunk. Ilyen volt a Traffic, az Ocean’s Eleven-filmek, de az ő nevéhez köthető az Erin Brokovich vagy a Magic Mike is. Legutóbb a SkyShowtime-on nagyot futó Fekete táskával tarolta le a streaming világát, most azonban egy méltatlanul keveset emlegetett thriller-krimije, a Kimi ülteti az HBO Max készülékei elé a nézőközönség komplett garmadáját. 

KIMI (2022) HBO Max ZOe Kravitz
A legnépszerűbb HBO Max-filmek élmezőnyében Zoë Kravitz hekkerkedik (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)
  • A Kimi még 2022-ben jelent meg, a karanténidőszak végéhez közelítve.
  • A film központi szereplőjét Zoë Kravitz alakítja.
  • Műfaját tekintve kellemesen fogyaszthatóan ötvözi a cyber thriller, a krimi, az akciófilmek és a dráma elemeit is. 
  • A Kimi jelenleg a második helyen áll a legnézettebb HBO Max-filmek toplistáján.

Hé, Siri! Vagyis Kimi!

A Kimi cselekményének középpontjában egy Angela nevű fiatal nő áll, akiről már viszonylag hamar kiderülnek a legfontosabb tudnivalók: egy mesterséges intelligencia által vezérelt személyi asszisztenssel, azaz a Kimivel foglalkozó techcég alkalmazottja, kinek az a feladata, hogy a Kimi számára ismeretlen parancsszavakat meghallgassa és betáplálja az adatbázisba.

Ezt a munkát ráadásul otthonról űzi, mivel egy régi trauma következtében agorafóbiával küzd, azaz képtelen elhagyni a lakását. Szabadidejében a szomszéd szépfiúval szexel és a bedurrant bölcsességfoga miatt aggódik. 

KIMI (2022)
A főszereplő hozza a Zoë Kravitz-filmekben megszokott színvonalat (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Miután a néző megkapta a még feldolgozható mennyiségű expozíciót, Soderbergh nem is totojázik tovább, belecsap a lecsóba. Egy nap ugyanis Angela egy rendkívül furcsa hibabejelentő hangfelvételre kapja fel a fejét, amelyen feltételezhetően egy gyilkosságnak lehetünk fültanúi. 

Főhősnőnk amint szaglászni kezd, rögtön nyakig találja magát a slamasztikában, és egyik pillanatról a másikra nagyhatalmú, sáros múltú emberekkel és az ő mindenre elszánt, gátlástalan gengsztereivel találja magát szemben, amitől a paranoia-faktor egyből az egekbe szökken.

KIMI (2022)
Angela detektíveket megszégyenítő módon göngyölít fel egy gyilkossági ügyet (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Klasszikus thriller modern köntösben

A Kimi Timothée Chalamet által a földbe döngölt táncosokat megszégyenítő módon a sasszézik a különböző műfajok jellemzői között, emellett pedig kiválóan nyúl vissza olyan klasszikusokhoz mint Alfred Hitchcock 1954-es mozija, a Hátsó ablak, melyet modern köntösbe bújtat.

Amellett pedig, hogy Steven Soderbergh hű marad a régi korok klasszikusaihoz, mialatt nem fél újítani sem, a Kimi képében egy komplett korlenyomatot készített. Négy év távlatából már egészen nosztalgikus azt látni, milyen is volt minden ügyes-bajos tennivalónkat az otthon kényelmes „börtönéből” intézni, végeláthatatlan videóhívások és állandó utcai maszkviselés közepette.

KIMI (2022)
A Kimi segítségével másfél órára visszatérthetünk a karanténkorba, már amennyiben szeretnénk (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

HBO Max: sikerfilmek újramelegítve

A streamingszolgáltató toplistájára tekintve kész aranybányát talál a kellemes időtöltés után kutató átlag néző. A Kimi mellett ugyanis még olyan kiválóságokat találhatunk mint a napokban nagy vihart kavaró Quentin Tarantino Django elszabadul című westernje, a hatalmas zombifalloszokkal és Ralph Fiennesszal mesterkélő 28 évvel később, valamint a Marvel-filmek meg nem értett darabja, a 2003-as Eric Bana-féle Hulk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu