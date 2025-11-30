Ben Affleck Jennifer Garnerrel ünnepelte a Hálaadást

A Batman sztárja ismét bebizonyította, hogy milyen szoros kapcsolatban áll volt feleségével. Ben Affleck Jennifer Garner otthonában töltötte a Hálaadást, ahol gyermekeik és a színész édesanyja is jelen volt.
A Batman sztárja mindig is büszkén vállalta, hogy milyen szoros együttműködésben neveli gyermekeit a volt feleségével. Éppen ezért nem is volt kérdés számára, hogy a Hálaadást is együtt töltse vele. Ben Affleck Jennifer Garner otthonában meghitt családi hangulatban ünnepelt a közös gyermekeikkel és édesanyjával együtt. A Page Six által közölt felvételek szerint az 53 éves színész november 28-án érkezett volt felesége otthonába Los Angeles-be édesanyjával és 13 éves fiával, Samel-lel, ahol a család a szokásoknak megfelelően közösen ünnepelte a Hálaadást.
Egy megbízható forrás is megerősítette a PEOPLE magazinnak, hogy Jennifer Garner és volt férje, Ben Affleck, a szokásos módon Los Angeles-ben töltötték az ünnepeket a családjukkal:
Akárcsak tavaly, Jen az otthonában rendezte meg a hálaadási vacsorát, ahol Ben és édesanyja is csatlakoztak hozzájuk
Majd hozzátette, hogy a színésznő számára mennyire fontos a Hálaadás és az, hogy a család együtt ünnepeljen:
Jen nagyon különlegessé teszi ezt az ünnepet. Remek szakács, és imádja, ha az egész családja együtt van. Ben mindig szívesen látott vendég a házában
Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok, a válásukat pedig 2018-ban véglegesítették. A szakítás óta rendszeresen egyeztetnek a gyerekeik érdekében. A kapcsolatuk pedig különösen szoros lett azóta, hogy a színész idén elvált Jennifer Lopeztől. Ben Affleck azóta szingliként tölti a mindennapjait és rengeteg időt tölt volt feleségével, ugyanis Jennifer Garner rengeteget segített neki a válás után időszakban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.