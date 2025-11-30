Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ben Affleck Jennifer Garnerrel ünnepelte a Hálaadást

Ben Affleck
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 15:20
Az ünnepek ismét összehozták az egykori sztárpárt. Ben Affleck és Jennifer Garner meghitt családi hangulatban töltötték a Hálaadást a közös gyerekeikkel együtt.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A Batman sztárja ismét bebizonyította, hogy milyen szoros kapcsolatban áll volt feleségével. Ben Affleck Jennifer Garner otthonában töltötte a Hálaadást, ahol gyermekeik és a színész édesanyja is jelen volt. 

Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok
Fotó: Patricia Schlein /  Northfoto

Mit tudunk eddig Ben Affleck és Jennifer Garner kapcsolatáról?

  • Ben Affleck és Jennifer Garner 2001-ben találkoztak először a Pearl Harbor forgatásán
  • A pár 2004 nyarán kezdett hivatalosan is randizni
  • 2005 júniusában a Karib-tengeren tartották meg titkos, szűk körű esküvőjüket
  • Házasságuk alatt három közös gyermekük született: Violet, Seraphina, Samuel
  • 2015 júniusában jelentették be, hogy tíz év házasság után különválnak, a válásuk 2018 októberében vált hivatalossá
  • Ben Affleck és Jennifer Garner azóta is szoros együttműködésben nevelik gyermekeiket

Ben Affleck Jennifer Garner-rel ünnepelte a Hálaadást

A Batman sztárja mindig is büszkén vállalta, hogy milyen szoros együttműködésben neveli gyermekeit a volt feleségével. Éppen ezért nem is volt kérdés számára, hogy a Hálaadást is együtt töltse vele. Ben Affleck Jennifer Garner otthonában meghitt családi hangulatban ünnepelt a közös gyermekeikkel és édesanyjával együtt. A Page Six által közölt felvételek szerint az 53 éves színész november 28-án érkezett volt felesége otthonába Los Angeles-be édesanyjával és 13 éves fiával, Samel-lel, ahol a család a szokásoknak megfelelően közösen ünnepelte a Hálaadást. 

Társszülőségi viszonyuk

Egy megbízható forrás is megerősítette a PEOPLE magazinnak, hogy Jennifer Garner és volt férje, Ben Affleck, a szokásos módon Los Angeles-ben töltötték az ünnepeket a családjukkal:

Akárcsak tavaly, Jen az otthonában rendezte meg a hálaadási vacsorát, ahol Ben és édesanyja is csatlakoztak hozzájuk

Majd hozzátette, hogy a színésznő számára mennyire fontos a Hálaadás és az, hogy a család együtt ünnepeljen:

Jen nagyon különlegessé teszi ezt az ünnepet. Remek szakács, és imádja, ha az egész családja együtt van. Ben mindig szívesen látott vendég a házában

Ben Affleck-et nagyon megviselte Jennifer Lopez-től való válása
Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos /  Northfoto

Ben Affleck Jennifer Garnerrel való kapcsolata

Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok, a válásukat pedig 2018-ban véglegesítették. A szakítás óta rendszeresen egyeztetnek a gyerekeik érdekében. A kapcsolatuk pedig különösen szoros lett azóta, hogy a színész idén elvált Jennifer Lopeztől. Ben Affleck azóta szingliként tölti a mindennapjait és rengeteg időt tölt volt feleségével, ugyanis Jennifer Garner rengeteget segített neki a válás után időszakban.

Jennifer Garner sokat segített Ben Affleck-nek a válás utáni időszakban
Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

 

