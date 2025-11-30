Ben Affleck Jennifer Garnerrel ünnepelte a Hálaadást

A Batman sztárja ismét bebizonyította, hogy milyen szoros kapcsolatban áll volt feleségével. Ben Affleck Jennifer Garner otthonában töltötte a Hálaadást, ahol gyermekeik és a színész édesanyja is jelen volt.

Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok

Fotó: Patricia Schlein / Northfoto

Mit tudunk eddig Ben Affleck és Jennifer Garner kapcsolatáról? Ben Affleck és Jennifer Garner 2001-ben találkoztak először a Pearl Harbor forgatásán

2001-ben találkoztak először a forgatásán A pár 2004 nyarán kezdett hivatalosan is randizni

2005 júniusában a Karib-tengeren tartották meg titkos, szűk körű esküvőjüket

Házasságuk alatt három közös gyermekük született: Violet, Seraphina, Samuel

2015 júniusában jelentették be, hogy tíz év házasság után különválnak, a válásuk 2018 októberében vált hivatalossá

Ben Affleck és Jennifer Garner azóta is szoros együttműködésben nevelik gyermekeiket

Ben Affleck Jennifer Garner-rel ünnepelte a Hálaadást

A Batman sztárja mindig is büszkén vállalta, hogy milyen szoros együttműködésben neveli gyermekeit a volt feleségével. Éppen ezért nem is volt kérdés számára, hogy a Hálaadást is együtt töltse vele. Ben Affleck Jennifer Garner otthonában meghitt családi hangulatban ünnepelt a közös gyermekeikkel és édesanyjával együtt. A Page Six által közölt felvételek szerint az 53 éves színész november 28-án érkezett volt felesége otthonába Los Angeles-be édesanyjával és 13 éves fiával, Samel-lel, ahol a család a szokásoknak megfelelően közösen ünnepelte a Hálaadást.

Társszülőségi viszonyuk

Egy megbízható forrás is megerősítette a PEOPLE magazinnak, hogy Jennifer Garner és volt férje, Ben Affleck, a szokásos módon Los Angeles-ben töltötték az ünnepeket a családjukkal:

Akárcsak tavaly, Jen az otthonában rendezte meg a hálaadási vacsorát, ahol Ben és édesanyja is csatlakoztak hozzájuk

Majd hozzátette, hogy a színésznő számára mennyire fontos a Hálaadás és az, hogy a család együtt ünnepeljen:

Jen nagyon különlegessé teszi ezt az ünnepet. Remek szakács, és imádja, ha az egész családja együtt van. Ben mindig szívesen látott vendég a házában

Ben Afflecket nagyon megviselte Jennifer Lopez-től való válása

Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos / Northfoto

Ben Affleck Jennifer Garnerrel való kapcsolata

Ben Affleck és Jennifer Garner 2005 és 2015 között voltak házasok, a válásukat pedig 2018-ban véglegesítették. A szakítás óta rendszeresen egyeztetnek a gyerekeik érdekében. A kapcsolatuk pedig különösen szoros lett azóta, hogy a színész idén elvált Jennifer Lopeztől. Ben Affleck azóta szingliként tölti a mindennapjait és rengeteg időt tölt volt feleségével, ugyanis Jennifer Garner rengeteget segített neki a válás után időszakban.