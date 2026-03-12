Fejbe találta egy labda, belehalt a 15 éves baseballjátékos

Tragikus baleset történt az Egyesült Államokban: egy középiskolás baseballjátékos életét vesztette, miután edzés közben fejbe találta egy labda. A 15 éves Bentley Wolfe az Illinois állambeli Chrisman High School tanulója volt.

Baseball közben találta el a labda a fiút

Fotó: Pexels

Labda ölte meg a fiút

A Peoria megyei halottkém hivatalának tájékoztatása szerint a fiút március 3-án szállították kórházba kritikus állapotban, miután egy edzés során egy nagy sebességgel elütött labda a fejét találta el. A baleset egy úgynevezett „line drive” ütésnél történt.

Bentley Wolfe három nappal később, március 6-án halt meg. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére agyhalottnak nyilvánították, miután súlyos fejsérüléseket szenvedett. A boncolás megállapította, hogy a halálát tompa erőbehatás okozta súlyos fejsérülés idézte elő.

A fiú édesanyja, Samantha Simpson a közösségi médiában jelentette be fia halálhírét egy megrendítő bejegyzésben. Azt írta, soha nem gondolta volna, hogy egyszer ilyen szavakat kell leírnia. Úgy fogalmazott, hogy fia „a mennybe került”, ahol sokan várták nyitott karokkal.

A család azt is közölte, hogy Bentley szervdonorként mások életét segítheti: jelenleg a szervdonációs folyamat zajlik. Az édesanya reményét fejezte ki, hogy fia halála révén más családoknak talán nem kell majd hasonló tragédiát átélniük, tudta meg a People.