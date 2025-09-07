Sztárgázsik: a legjobban kereső hírességeknek biztosan nem kell a hónap végén számolgatniuk

Beverly Hills-i luxusvillák, magánrepülők, drága utazások: a világsztárok szembetűnően fényűző életvitelt élnek, nem véletlen, hogy sok civil többször is elgondolkodik azon, hogy vajon mennyit is kereshetnek pontosan. Alább az utóbbi időben legjobban fizetett színészek és színésznők sztárgázsiját számoltuk ki.
Minden idők legnagyobb bevételét zsebelte be Scarlett Johansson. A legújabb filmje, a Jurassic World: Újjászületés már az első öt napban 318 millió dollárt termelt, ezzel új rekordokat döntve a mozitörténelemben. A színésznő filmjei összesen 14,8 milliárd dollárt hoztak világszerte, és bár ő ennek csak egy részét kapja készhez, biztosan nem kell matekoznia.
Kilakoltatták őket, elvették az autójukat és még a hálaadásnapi vacsorára sem futotta Dwayne Johnson szüleinek. Ehhez képest ma már ő a filmszakma egyik legjobban fizetett sztárja. Vagyonát persze nem csak szerepeinek köszönheti, de azok is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a számláján nagyjából 320 milliárd forintnak megfelelő összeg csücsül.
„A kreativitás egyik nagy ellensége a túl sok idő és pénz.” – vélekedett Ryan Reynolds arról, miért dolgozott korábban akár ingyen is, csak, hogy sikerre vigyen egy-egy filmet. Ma már nincsenek ilyen gondjai, befektetési guruként emlegetik Hollywoodban. Összesen körülbelül 350 millió dollárja van, amit filmenként általában 20–30 millió dollár közötti összeggel gyarapít.
Nehezen indult Kevin Hart karrierje, a komikus-színész mára azonban hatalmas bankszámlával rendelkezik. Becsült vagyona 450 millió dollár, amelyet kiváló stratégiájának is köszönhet. Gyakran kevesebb előleget kér a szerepeiért, de cserébe részesedést kap a film bevételeiből. Ez különösen jövedelmező, ha a mozi olyan sikeres, mint a Jumanji-sorozat.
Majdnem kilencvenszeresére növelte a filmes fizetését 15 év alatt Nicole Kidman. Persze manapság már egy sorozat epizódszerepéért is többet kér, mint anno kezdőként egy egész estés moziért, és akkor még nem is beszéltünk a különböző reklámszerződéseiről és az ingatlanbefektetéseiről. Nem véletlen, hogy Kidman volt tavaly a legtöbbet kaszáló híresség.
