Horrorisztikus indulás: ezek a világsztárok ijesztgetős filmekkel kezdték a pályájukat

Nem is gondolnd, kik voltak annak idején neves horrorfilmek színészei. Kaszaboljanak konyhakéssel, aprítsanak húsbárddal, vagy szálljanak meg a túlvilágról, a különböző horrorfilmek legrémisztőbb karakterei mára valóságos ikonokká váltak. Akadnak közöttük olyanok, amelyek megformálói mára világhírű színészekké, színésznőkké váltak. Ezeket az egykori horror színészeket mutatjuk most be.

Brad Pitt is azok közé tartozik, akik horror színészekkén kezdték a karrierjüket.

Fotó: Stephen Lock / i-Images / Northfoto

Horror színészek, akiknek a vérengzés hozta meg a sikert

Korán megmutatta Brad Pitt, hogy van benne valami veszélyesen vonzó. Az 1989-es Kivégzős című című tinihorrorban egy szőke, feltupírozott frizurájú sulis szívtiprót alakított, akinek köze lehet a diákok sorozatos eltűnéséhez. Messze nem tartozik a színész legjobb alakításai közé, de kétségtelenül neki köszönhető, hogy a filmre még ma is emlékeznek.

Jennifer Aniston először a Gyilkos kobold című filmben szerepelt.

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

„Tényleg úgy éreztem, hogy megérkeztem, amikor a Gyilkos koboldban szerepeltem” – emlékezett vissza Jennifer Aniston, aki kultikus klasszikusként emlegeti az 1993-as mozit, és fantasztikus lehetőségnek élte meg az elkényeztetett városi lány szerepét. Bár a kritikusok nem voltak elragadtatva a horrorfilmtől, azóta is rendszeresen műsorra tűzik az amerikai tévécsatornák.

Leonardo DiCaprio első főszerepe a Rémecskék 3. című filmben volt.

Fotó: imageSPACE / MediaPunch / Northfoto

„Talán minden idők egyik legrosszabb filmje” – állítja az első főszerepe kapcsán Leonardo DiCaprio. Az azóta már Oscar-díjat is nyert sármőr először a Rémecskék 3. főszerepét tudhatta magáénak, és azóta azt vallja, van értelme, ha egy ehhez hasonló mozi szerepel a szakmai önéletrajzodban. Ez emlékeztet arra, hogy ne készíts ilyen filmeket.

Jamie Lee Curtis a Halloween - A rémület éjszakája című horrorfilmben debütált.

Fotó: Moviestore Collection/face to fa / Northfoto

„Sikolykirálynőnek hívnak. Én nem nevezném így magam, de értem, miért mondják mások. Nem a királynő részét, hanem a sikoltozást” – jegyezte meg Jamie Lee Curtis. A színésznő közel ötven évvel ezelőtt debütált a Halloween - A rémület éjszakájában, majd végül nyolc Halloween-filmben szerepelt. Összesen 44 éven át alakította Laurie Strode szerepét.

Tom Hanks a Gyilkos randevú című 1980-as horrorban mutatta meg először a tehetségét.

Fotó: Lev Radin / Northfoto

Egy igazi filmes ikon született a Gyilkos randevú című film forgatásai során, noha erre akkor még valószínűleg kevesen mertek volna fogadni. Ez volt ugyanis az akkor csupán 24 éves Tom Hanks első szerepe. Bár a film nem aratott osztatlan sikert, neki mégis dobbantóként szolgált a későbbiekre. Tom Hanks egyébként rengeteg gigaszerepet visszautasított, de ez a horrorfilm nem volt közük.

