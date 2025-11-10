Ettől libabőrösek leszünk: ezek a színészek nemcsak a sármjukkal hatnak ránk, néha a rettegést is kiváltják belőlünk

Imádjuk a szép férfiakat, és sokan borzongani is szeretünk. Nincs annál tökéletesebb, mint amikor gyönyörű színészek játszanak hátborzongató figurákat, mert bár a hideg futkos a hátunkon, groteszk módon élvezzük azt. Az alábbiakban olyan sármos színészeket vonultatunk fel, akik egy szempillantás alatt megbolondítanak minket, a vásznon látva őket azonban garantáltan libabőrösek leszünk.

Tom Hardy azoknak a sármos színészeknek az egyike, akitől valósággal libabőrösek leszünk.

Fotó: Cat Morley / Northfoto

Sármos színészek, akitől libabőrösek leszünk

A brit színész most ismét a sötét oldalra lépett: Tom Hardy a Havoc című filmben nyomozóként harcol a saját démonjaival és egy brutális alvilági hálózattal. A mozi rendezője szerint Hardy szinte „szörnyként” jelent meg a forgatásokon, hogy minél hitelesebb legyen.

Idris Elba, a sármos férfi színész, akiért sokan rajonganak.

Fotó: AFP / AFP

„Amíg tartott a forgatás, folyamatosan rémálmaim voltak” – vallotta be Idris Elba, amikor arról kérdezték, mennyire szerette a brutális parancsnok szerepét a Hontalan fenevadak című filmben. Alakítása mindenesetre annyira jól sikerült, hogy egy kicsit ki is került a szívtiprók köréből.

Austin Butler, a Rajtakapva című film sármőrje.

Fotó: AFP / AFP

„Iszonyú sebezhetőnek éreztem magam, mintha bőröm sem lenne, ami megvédjen” - fogalmazott Austin Butler legújabb szerepéről. A Rajtakapva című filmben a korábbi „jófiú” egy kiégett baseball-játékosként sodródik bele az alvilágba.

Charlie Hunnam rettentő és sármos színészként még néha maga is fél a karaktereitől

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

„Minden könyvet elolvastam Ed Geinről és pánikba estem. Attól féltem, hogy nem fogok tudni kibújni a karakterből, annyira gonosz és sötét” – vallotta be Charlie Hunnam. Ám úgy tűnik, megérte a kemény munka, ugyanis mostanában ez az egyik legnézettebb sorozat.

Zac Efron tinisztárként kezdte, de mára már sokak kedvenc sármőr karaktere.

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A sármos férfi színészek közül nem lehet kifelejteni a tiniszárból lett ikont sem. Saját bevallása szerint szörnyen érezte magát a bőrében Zac Efron, amikor Ted Bundy alakját formálta meg az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című moziban. A jóképű színész úgy érezte a sok megidézett rettenet árnyékként követte őt még az otthonába is.

