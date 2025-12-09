Megdöbbentő titok: Kate Winslet összepisilte magát Leonardo DiCaprio miatt

Kate Winslet Leonardo DiCaprióval való évtizedes barátságáról beszélt a legutóbbi interjújában. A Titanic Rose DeWitt Bukatere bevallotta, hogy a színész egyszer annyira megnevettette, hogy nem bírta ki és összepisilte magát.

(Fotó: Hahn Lionel/Northfoto)

Kate Winslet a The Timesnak adott interjújában őszintén megnyílt Leonardo DiCaprióval való közel 30 éve tartó barátságáról. Az 50 éves színésznő bevallotta, hogy a Titanic forgatásán szinte azonnal egymásra hangolódtak és azóta töretlen a kapcsolatuk. Az interjú legszórakoztatóbb része azonban mégis az volt, amikor Winslet felidézte, A Wall street farkasa egyszer egy forgatási szünetben olyan váratlanul és olyan harsányan megnevettette, hogy teljesen elvesztette az önuralmát és összepisilte magát.

Leo annyira megnevettetett, hogy tényleg bepisiltem.

(Fotó: KPA Honorar & Belege/Northfoto)

Kate Winslet szerint a Titanic forgatása máig életének egyik legmeghatározóbb élménye. Fiatalok voltak, naivak, tele ambícióval, és fogalmuk sem volt arról, hogy filmjük történelmet ír majd. Ami viszont még ennél is fontosabb, ekkor született meg az a kötelék, amely a mai napig Hollywood egyik legszorosabb, legőszintébb kapcsolata. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio barátsága közel 30 éve töretlenül tart. Az 50 éves színésznő szerint azért is vannak ilyen régóta ennyire jóban, mert soha nem keveredtek romantikus kapcsolatba egymással. Így minden helyzetben támogatni tudták egymást, túlélve a hírnévvel járó nyomást és az állandó pletykákat.

(Fotó: face to face/Northfoto)

Leonardo DiCaprio Kate Winslet családjával is szoros kapcsolatban áll. A színésznőnek három gyermeke van: Mia, Joe és Bear, akiket az Oscar-díjas színész ugyan imád, de Kate Winslet egy korábbi interjújában viccesen megjegyezte, hogy ezzel csak egyetlen problémája van.

Nos, Leo és én nagyon jó barátok vagyunk. Imádja a gyerekeimet, de a probléma az, hogy túlságosan elkényezteti őket!

A színésznő azonban hozzátette, hogy DiCaprio mindig is az egyik legstabilabb pont volt az életében. Egy olyan ember, akivel bármikor ott tudják folytatni a beszélgetést, ahol abbahagyták, akár hónapok, akár évek után is.