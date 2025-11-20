Kate Winslet nagyot bakizott III. Károly király előtt

Kate Winslet egy televíziós interjúban idézte fel azt a harminc évvel ezelőtti alkalmat, amikor először találkozott Károly királlyal, aki akkor még herceg volt. A Titanic Rose DeWitt Bukatere állítása szerint majdnem villantott az uralkodónak, mivel a ruhája jóval átlátszóbbnak bizonyult, mint amire számított. A helyzetet végül egy fekete kabát oldotta meg.
Kate Winslet az igen kellemetlen élményről Jimmy Kimmel Live! című műsorában mesélt. Az Oscar-díjas színésznőnek 1996-ban, az Értelem és érzelem című film királyi premierjén lehetősége adódott találkozni III. Károly királlyal, aki akkor még a Károly herceg titulust viselte. Elmondása szerint fiatal színésznőként különösen izgatott volt az esemény miatt, azonban csak az érkezéskor szembesült azzal, hogy fekete csipkeruhája a vártnál jóval átlátszóbb. A színésznő visszaemlékezése szerint a ruha szabása és anyaga miatt attól tartott, hogy a fotósok és a jelenlévők túl sokat láthatnak.
Amikor először találkoztam a királlyal, ó, istenem, ő eljött támogatni az Értelem és érzelem királyi premierjét, amikor én még csak 20 éves voltam.
A Titanic sztárja felidézte, hogy amikor a herceg közeledett hozzá, azonnal feszültté vált a ruhaválasztása miatt. A helyzet megoldását végül egy hosszú fekete kabát jelentette, amelyet azonnal magára terített, miután valaki a stábjából figyelmeztette a bakira. A kabát segítségével végül sikerült elkerülni a kínos pillanatot, és így már magabiztosan üdvözölhette Kate Winslet Károly herceget.
A színésznő azóta többször is találkozott III. Károly királlyal. Egy alkalommal azonban, amikor ő, Meryl Streep és David Beckham együtt jelentek meg a király előtt, ismét pánikba esett. Állítása szerint az Ördög Pradát visel sztárjával nem voltak biztosak benne, hogy hogyan kell helyesen köszönteni az uralkodót, így végül előre egyeztették, hogy meghajoljanak-e, bólintsanak-e, vagy milyen mozdulat számít megfelelőnek a protokoll szerint.
Kate Winslet Jimmy Kimmel Live! című műsorában való szereplése az új filmje népszerűsítése miatt történt. Az Oscar-díjas színésznő legújabb projektje azonban nem csupán egy újabb filmszerep, a Goodbye June ugyanis az ő rendezői debütálása is. A forgatókönyvet pedig Kate Winslet fia, Joe Anders írta, ami még személyesebbé teszi számára ezt a munkát. A filmet a Netflix forgalmazza és december 12-én kerül mozikba az Egyesült Királyságban és az USA-ban, majd december 24-től lesz streamelhető a platformon.
