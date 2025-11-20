Kate Winslet nagyot bakizott III. Károly király előtt

Kate Winslet egy televíziós interjúban idézte fel azt a harminc évvel ezelőtti alkalmat, amikor először találkozott Károly királlyal, aki akkor még herceg volt. A Titanic Rose DeWitt Bukatere állítása szerint majdnem villantott az uralkodónak, mivel a ruhája jóval átlátszóbbnak bizonyult, mint amire számított. A helyzetet végül egy fekete kabát oldotta meg.

Kate Winslet III. Károly királlyal való első találkozása majdnem villantással végződött (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Kate Winslet kínos pillanatokat élt át III. Károly király előtt

Kate Winslet az igen kellemetlen élményről Jimmy Kimmel Live! című műsorában mesélt. Az Oscar-díjas színésznőnek 1996-ban, az Értelem és érzelem című film királyi premierjén lehetősége adódott találkozni III. Károly királlyal, aki akkor még a Károly herceg titulust viselte. Elmondása szerint fiatal színésznőként különösen izgatott volt az esemény miatt, azonban csak az érkezéskor szembesült azzal, hogy fekete csipkeruhája a vártnál jóval átlátszóbb. A színésznő visszaemlékezése szerint a ruha szabása és anyaga miatt attól tartott, hogy a fotósok és a jelenlévők túl sokat láthatnak.

Amikor először találkoztam a királlyal, ó, istenem, ő eljött támogatni az Értelem és érzelem királyi premierjét, amikor én még csak 20 éves voltam.

A Titanic sztárja felidézte, hogy amikor a herceg közeledett hozzá, azonnal feszültté vált a ruhaválasztása miatt. A helyzet megoldását végül egy hosszú fekete kabát jelentette, amelyet azonnal magára terített, miután valaki a stábjából figyelmeztette a bakira. A kabát segítségével végül sikerült elkerülni a kínos pillanatot, és így már magabiztosan üdvözölhette Kate Winslet Károly herceget.

Kate Winslet, Meryl Streep és David Beckham III. Károly királlyal való találkozásukkor nem voltak biztosak benne, hogyan kell helyesen köszönteni az uralkodót (Fotó: i-Images/eyevine/Northfoto)

Nem ez volt az egyetlen találkozás

A színésznő azóta többször is találkozott III. Károly királlyal. Egy alkalommal azonban, amikor ő, Meryl Streep és David Beckham együtt jelentek meg a király előtt, ismét pánikba esett. Állítása szerint az Ördög Pradát visel sztárjával nem voltak biztosak benne, hogy hogyan kell helyesen köszönteni az uralkodót, így végül előre egyeztették, hogy meghajoljanak-e, bólintsanak-e, vagy milyen mozdulat számít megfelelőnek a protokoll szerint.