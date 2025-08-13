A világ egyik legismertebb színésze ezúttal nem színészi alakításával, hanem egy váratlanul kínos helyzettel került címlapokra. Leonardo DiCaprio rendőri igazoltatáson esett át Ibizán.

Leonardo Dicaprio fekete ruhában, fekete baseball sapkában érkezett az eseményre és a rendőrök nem ismerték fel őt

Fotó: Yoann Ouahcene / Bestimage / Northfoto

Leonardo DiCaprio megalázó pillanata: rendőrök igazoltatták

Az 50 éves színész épp Ibizán egy magánvilla területén zajló tequila-partira próbált bejutni, amelyet a Patron tequila márka és a spanyol sztár, Áron Piper szervezett. A Dailymail által megszerzett videó felvételen jól látható, ahogy Leonardo DiCaprio a szokásos szettjében – fekete ruha és baseballsapka – türelmesen várakozott, amíg a rendőrök minden vendéget ugyanúgy átvizsgáltak, igazoltattak. A felvételen jól hallható, ahogy egy nő – feltehetőleg a modell barátnője, Vittoria Ceretti – a háttérben panaszkodik:

Most engem vizsgálnak át teljesen.

És miközben a modell nyugtalanul kezelte a helyzetet, Leonardo DiCaprio csendesen nyomkodta a telefonját és türelmesen várakozott az ellenőrzésre. Egy bennfentes a PageSix-nek azt mondta, hogy a rendőrök nem ismerték fel a színészt, mindenkit egyformán igazoltattak és átkutattak:

Vicces, kétszer is megnézték, aztán beengedték!

Leonardo DiCaprio türelmesen várta, amíg mindenkit igazoltatnak

Fotó: DGP/imageSPACE / Northfoto

Más sztárok is hivatalosak voltak a tequlia party-ra

Ezt a különleges tequila party-t Áron Piper és a Patron szervezte, és olyan hírességek tartoztak az exkluzív vendégsereghez, mint Kendall Jenner és Leonardo DiCaprio régi barátja, Tobey Maguire. De nem minden híresség volt hivatalos a különleges tequila party-ra. Volt egy személy, aki hiába próbált bejutni, megtagadták a belépését. Travis Scott-ot nem engedték be a Patron és Áron Piper által rendezett exkluzív partira.

Leonardo DiCaprio rendszeresen jár Ibizára, legutóbb Jeff Bezos megajachtján fotózták le a spanyol szigetnél

Fotó: NO CREDIT / Northfoto

Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio rendszeresen jár Ibizára, és az évek során többször is nyaralt az országban. Legutóbb a hónap elején fotózták le őt és Vittoria Ceretti-t, amikor Jeff Bezos és Lauren Sánchez megajachtjára szálltak fel a spanyol szigeten. Ez nem sokkal azután történt, hogy az 50 éves színész részt vett a hatalmas, júniusi velencei esküvőjükön. Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti 2023-ban jöttek össze. A modellt azonban rémesen zavarja, hogy párja sokkal híresebb nála. A francia Vogue-nak panaszkodott erről az érzésről: