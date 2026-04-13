Nyolc láb, csíkos minta és halálos kór: itt az új magyar szuperkullancs!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 09:15
Ismerd fel a tüneteket és tudd meg, hogyan védekezhetsz az új generációs vérszívó ellen! Magyarországon is egyre gyakoribb a Hyalomma kullancs, amely a halálos kongói lázat terjeszti.
Azt hittük, a kullancsszezon csak a szokásos veszélyeket rejti, de a természet idén rátett egy lapáttal. Hazánkban is megvetette a lábát a trópusi eredetű Hyalomma kullancs, amely nem várakozik passzívan a fűszálakon: látása kiváló, és képes akár tíz percen át üldözni áldozatát. A „vadászkullancsnak” is nevezett ízeltlábú nemcsak méreteivel, hanem az általa terjesztett, magas halálozási aránnyal járó krími-kongói vérzéses lázzal is sokkolja a közvéleményt.

A kullancsok új generációjához tartozó egyedek nagyobbak, gyorsabbak és szívósabbak és már itt vannak! Fotó: Arthur Uzoagba / Pexels (illusztráció)

Honnan ismered fel a Hyalomma kullancsot?

A Hyalomma kullancs nem egy átlagos vérszívó. Míg a hazai fajok lassúak és aprók, ez a típus:

  • Óriási: Akár kétszer-háromszor nagyobb a megszokottnál.
  • Csíkos: A lábai feltűnően sárga-barna gyűrűsek.
  • Gyors: Aktívan mozog a talajon, célirányosan közelít a kiszemelt gazdatest felé.

A rettegett kór: Krími-kongói vérzéses láz

A legnagyobb veszélyt a vírus jelenti, amit ezek a nem is olyan kicsi vérszívók hordozhatnak. A betegség hirtelen kezdődik, a tünetek pedig ijesztőek:

  1. Magas láz és hidegrázás: Az első napokban influenzaszerű tünetek jelentkeznek.
  2. Izomfájdalom és szédülés: Erős hát- és fejfájás kíséri.
  3. Vérzéses szakasz: Súlyos esetben bőrvérzések, orrvérzés és belső vérzések léphetnek fel.
    Fontos tudni: Bár a kullancs már itt van, a vírus hazai jelenléte egyelőre rendkívül ritka, de az éberség nem árt!

Hogyan védekezz a „fenevad” ellen?

A pánik helyett a tudatosság a fegyverünk! 

A hagyományos kullancsriasztók (DEET tartalmúak) ellene is hatásosak, de a fizikai védelem még fontosabb:

  • Zárt ruházat: Világos ruhában könnyebben észreveszed a sötét, mozgó pontot.
  • Rendszeres önvizsgálat: Ne csak az erdő után, a kertészkedés végén is nézd át magad!
  • Azonnali eltávolítás: Ha benned van, ne tekergesd, ne krémezd! Kullancscsipesszel, határozott mozdulattal húzd ki.

Mit tegyél, ha találkozol vele?

A szakemberek kérik: ha csíkos lábú, nagy termetű kullancsot találsz, ne dobd el! Zárd egy tégelybe és fotózd le – a kutatók ugyanis a Kullancsfigyelő programon keresztül tudják nyomon követni a faj terjedését.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
