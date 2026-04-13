Nyolc láb, csíkos minta és halálos kór: itt az új magyar szuperkullancs!

Azt hittük, a kullancsszezon csak a szokásos veszélyeket rejti, de a természet idén rátett egy lapáttal. Hazánkban is megvetette a lábát a trópusi eredetű Hyalomma kullancs, amely nem várakozik passzívan a fűszálakon: látása kiváló, és képes akár tíz percen át üldözni áldozatát. A „vadászkullancsnak” is nevezett ízeltlábú nemcsak méreteivel, hanem az általa terjesztett, magas halálozási aránnyal járó krími-kongói vérzéses lázzal is sokkolja a közvéleményt.
A Hyalomma kullancs nem egy átlagos vérszívó. Míg a hazai fajok lassúak és aprók, ez a típus:
A legnagyobb veszélyt a vírus jelenti, amit ezek a nem is olyan kicsi vérszívók hordozhatnak. A betegség hirtelen kezdődik, a tünetek pedig ijesztőek:
A pánik helyett a tudatosság a fegyverünk!
A hagyományos kullancsriasztók (DEET tartalmúak) ellene is hatásosak, de a fizikai védelem még fontosabb:
A szakemberek kérik: ha csíkos lábú, nagy termetű kullancsot találsz, ne dobd el! Zárd egy tégelybe és fotózd le – a kutatók ugyanis a Kullancsfigyelő programon keresztül tudják nyomon követni a faj terjedését.
