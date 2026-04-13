Nyolc láb, csíkos minta és halálos kór: itt az új magyar szuperkullancs!

Azt hittük, a kullancsszezon csak a szokásos veszélyeket rejti, de a természet idén rátett egy lapáttal. Hazánkban is megvetette a lábát a trópusi eredetű Hyalomma kullancs, amely nem várakozik passzívan a fűszálakon: látása kiváló, és képes akár tíz percen át üldözni áldozatát. A „vadászkullancsnak” is nevezett ízeltlábú nemcsak méreteivel, hanem az általa terjesztett, magas halálozási aránnyal járó krími-kongói vérzéses lázzal is sokkolja a közvéleményt.

A kullancsok új generációjához tartozó egyedek nagyobbak, gyorsabbak és szívósabbak és már itt vannak! Fotó: Arthur Uzoagba / Pexels (illusztráció)

Honnan ismered fel a Hyalomma kullancsot?

A Hyalomma kullancs nem egy átlagos vérszívó. Míg a hazai fajok lassúak és aprók, ez a típus:

Csíkos: A lábai feltűnően sárga-barna gyűrűsek.

Gyors: Aktívan mozog a talajon, célirányosan közelít a kiszemelt gazdatest felé.

A rettegett kór: Krími-kongói vérzéses láz

A legnagyobb veszélyt a vírus jelenti, amit ezek a nem is olyan kicsi vérszívók hordozhatnak. A betegség hirtelen kezdődik, a tünetek pedig ijesztőek:

Magas láz és hidegrázás: Az első napokban influenzaszerű tünetek jelentkeznek. Izomfájdalom és szédülés: Erős hát- és fejfájás kíséri. Vérzéses szakasz: Súlyos esetben bőrvérzések, orrvérzés és belső vérzések léphetnek fel.

Fontos tudni: Bár a kullancs már itt van, a vírus hazai jelenléte egyelőre rendkívül ritka, de az éberség nem árt!

Hogyan védekezz a „fenevad” ellen?

A pánik helyett a tudatosság a fegyverünk!

A hagyományos kullancsriasztók (DEET tartalmúak) ellene is hatásosak, de a fizikai védelem még fontosabb:

Zárt ruházat: Világos ruhában könnyebben észreveszed a sötét, mozgó pontot.

Rendszeres önvizsgálat: Ne csak az erdő után, a kertészkedés végén is nézd át magad!

Azonnali eltávolítás: Ha benned van, ne tekergesd, ne krémezd! Kullancscsipesszel, határozott mozdulattal húzd ki.

Mit tegyél, ha találkozol vele?

A szakemberek kérik: ha csíkos lábú, nagy termetű kullancsot találsz, ne dobd el! Zárd egy tégelybe és fotózd le – a kutatók ugyanis a Kullancsfigyelő programon keresztül tudják nyomon követni a faj terjedését.