Halálos betegséget terjesztő afrikai kullancsok jelentek meg hazánkban

A Kecskemét környéki száraz térségben már több példányt találtak, ami arra utal, hogy a megtelepedés folyamata elindulhatott a kullancsoknál - írja a Baon.hu

Afrikai eredetű kullancsok jelentek Magyarországon. Halálos kórt terjesztenek (képünk illusztráció)

Klímaváltozás és a kullancsok megtelepedése

A klímaváltozás kedvez ezeknek a nem őshonos kullancsoknak, így egyre nagyobb az esélye, hogy tartósan megtelepedjenek hazánkban. Bár emberi fertőzést eddig még nem észleltek, a szakértők szerint már most adottak a feltételek egy új, akár halálos járvány kialakulásához.

A Hyalomma kullancsok eredeti élőhelye Észak-Afrika, a Közel-Kelet és a mediterrán térség. Magyarországra főként vonuló madarak hurcolják be őket. A Kecskemét környéki száraz térségben már több példányt is azonosítottak, ami arra utal, hogy a megtelepedés folyamata elindulhatott.

Magyarország egyes térségeinek klímája – különösen az Alföldön – az utóbbi években egyre inkább hasonlít a Hyalomma kullancsok eredeti élőhelyére, vagyis az észak-afrikai és mediterrán vidékekre. A melegebb nyarak és az enyhébb őszi hónapok kedveznek annak, hogy ez a korábban ismeretlen faj nálunk is megvesse a lábát. Ez jól mutatja, miként teremt a klímaváltozás új életteret olyan állatok számára, amelyek korábban nem élhettek meg hazánkban.

A hazai kullancsokkal ellentétben a Hyalomma-fajok nem rejtőzködve várják a gazdaállatot, hanem aktívan vadásznak. Akár méterekről is becserkészik áldozatukat – legyen az ember, kutya vagy nagytestű háziállat.

Krími–kongói vérzéses láz: az egyik legveszélyesebb vírus

A legnagyobb fenyegetést mégsem a vadászó viselkedésük, hanem az jelenti, hogy képesek hordozni és terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz (CCHF) vírusát.

Ez a betegség:

akár halálos kimenetelű lehet,

lehet, nincs ellene specifikus kezelés vagy védőoltás ,

, a WHO tíz legveszélyesebb kórokozója között tartják számon.

A krími–kongói vérzéses láz már több európai és közel-keleti országban – például Észak-Macedóniában, Törökországban és Spanyolországban – okozott emberi fertőzéseket, sőt, haláleseteket is. Bizonyos esetekben emberről emberre is terjedhet.