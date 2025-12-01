Brutális buszbaleset történt hazánkban, súlyos sérültekkel rohantak kórházba

Hétfő délelőtt súlyos buszbaleset történt az 5117-es úton, Kölked közelében. Az útpályától mintegy tíz méterre kicsúszott és a tetején állt meg egy kisbusz, pontosabban egy betegszállító jármű, amelyben négyen utaztak. Most újabb részletekre derült fény!

Mentő sietett a kölkedi buszbaleset sérültjeihez

Fotó: Gé

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Sebő Katalin a bama.hu megkeresésére elárulta, hogy a helyszínről két személy könnyebb, míg két másikat súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba.

Buszbaleset és vonatbaleset is történt

Ahogy azt megírtuk, hétfőn személyautóval ütközött össze egy vonat Békéscsabán, egy vasúti átkelőben, a Csorvási út közelében. A tűzoltóság áramtalanította a gépkocsit, és segített a szerelvényen utazó mintegy hetven embernek átszállni a mentesítő autóbuszra.