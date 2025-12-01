Brutális buszbaleset történt hazánkban, súlyos sérültekkel rohantak kórházba

Hétfő délelőtt súlyos buszbaleset történt az 5117-es úton, Kölked közelében. Az útpályától mintegy tíz méterre kicsúszott és a tetején állt meg egy kisbusz, pontosabban egy betegszállító jármű, amelyben négyen utaztak. Most újabb részletekre derült fény!
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Sebő Katalin a bama.hu megkeresésére elárulta, hogy a helyszínről két személy könnyebb, míg két másikat súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba.
