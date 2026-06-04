Most dől el, forró lesz-e az idei nyár: denevérek árulják el, milyen időjárás jön

Milyen is lesz az időjárás? Nem véletlenül tartják, hogy a denevérek mozgása is elárulja, forró vagy hűvös nyarunk lesz idén. Így tájékozódhatunk most, ha valamiért nem férünk hozzá az időjárás-jelentéshez.
A következő napokban viharzóna szakítja meg a majdhogynem felhőtlen napsütést. Szinte az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a menetrendszerűen érkező zivatarok miatt. Mindemellett több vármegyében komoly felhőszakadásra is figyelmeztettek, ahol rövid idő alatt akár 25-30 mm-t meghaladó csapadék is ránk zúdulhat. Az esernyő semmi esetre se maradjon otthon!
Na de hogyan állapították meg az időjárást azelőtt, hogy meteorológiai előrejelzések léteztek volna? A magyar folklór úgy tartja, hogy a júniusi estéken röpködő denevérek forró, száraz időt jeleznek, a fecskék pedig esős nyarat.
A magyar népihagyományban az állatok viselkedése fontos előrejelzésnek számított a nyári időjárás alakulásában. Ha a denevérek a nyári estéken nagy számban röpködnek és cikáznak, a hiedelem szerint tartós melegre és forró, száraz időre számíthatunk. Ilyen időben ugyanis a rovarok is aktívabbak, így a denevérek is többet vadásznak rájuk.
Ugyanakkor a magyar folklórban a magasan repülő fecskék általában a szép, meleg nyári időt szimbolizálják. A hiedelem szerint az alacsonyan szálló fecskék nem a tartós esőt, hanem a légnyomásváltozás miatt közeledő zivatart jelzik, míg a fecskék tömeges jelenléte vagy hiánya az őszi hónapokban a tél hosszát jövendöli.
Fontos szerepe van még a népi meteorológiában Medárd napjának (június 8). Ez a júniusi időjárást határozza meg; ha ezen a napon esik az eső, akkor azt 40 napos esős, hűvösebb időszak követi. Ha pedig tiszta és száraz az idő, forró, napfényes nyárra számíthatunk.
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