Egy magyar srác nyúlta le Robert Pattinson rajongóit Budapesten: úgy osztotta az aláírásokat, mintha nem lenne holnap

Robert Pattinson a 2000-es évek óta Hollywood egyik elsőszámú szívtiprójának számít. Hiába a Twilight-filmek tiniátka, az Edward Cullant életre keltő szépfiú mára igazi sármőr lett, akiért a legnagyobb rendezők harcolnak évről-évre. Pattinson jelenleg épp a Batman második részének forgatásán bújik újra denevér gúnyába, de pár évvel ezelőtt még fővárosunk utcáit járta, ahol mégis valaki más lopta el előle a reflektorfényt... Magyar Hollywood című cikksorozatunk harmadik részében Anthony Hopkins és Jason Statham nálunk tett látogatása után tehát Robert Pattinson budapesti kalandjairól számolunk be.

Robert Pattinson ma már Batman szerepében akciózik, annik idején viszont ügyeletes szépfiúként érkezett Budapestre (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Robert Pattinson Budapesten

A The Plot Casting vezetője, Burai Kálmán mozgalmas pályafutása során két alkalommal is dolgozhatott együtt Robert Pattinsonnal, így alaposan meggyőződhetett róla, hogy a milliók által rajongott szívtipró milyen ember is valójában. A Borsnak most elárulta, hogy is kerültek össze annak idején.

"Magyarországra valóban „hazajárnak” a világsztárok. Nekem pedig az évek során kétszer is sikerült találkoznom Robert Pattinsonnal – először a Bel Ami forgatásán, majd évekkel később teljesen váratlanul, egy budapesti ruhabázison.

2010 körül Magyarországon forgott a Bel Ami – magyar címén A szépfiú – amelyben Robert Pattinson alakította a főszerepet. A történet az 1800-as években játszódik, így a produkció számára különösen fontos volt, hogy a statiszták és kisebb szereplők külseje hitelesen idézze meg a korszakot" – magyarázta Kálmán, akinek közel sem volt könnyű dolga. A Robert Pattinson-film forgatása alatt ugyanis több statisztától is meg kellett válniuk!

Robert Pattinson Kristen Stewart oldalán tett szert páratlan népszerűségére (Fotó: Milestone)

"Egy kosztümös film esetében minden apró részlet számít. Nem jelenhet meg a kamera előtt festett hajú lány, tetovált szemöldökkel vagy hatalmas műkörmökkel – egyszerűen azért, mert az 1800-as években ilyen nem létezett. A munkánk ezért nem csupán szervezésből áll: komoly kutatómunkát is igényel. A produkciók ugyan küldenek hangulati referenciaanyagokat, úgynevezett moodboardokat, de ezen felül nekünk is pontosan ismernünk kell az adott korszak viseletét, hajviseleteit és az emberek természetes megjelenését.