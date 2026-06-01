Egy magyar srác nyúlta le Robert Pattinson rajongóit Budapesten: úgy osztotta az aláírásokat, mintha nem lenne holnap

Robert Pattinson a 2000-es évek óta Hollywood egyik elsőszámú szívtiprójának számít. Hiába a Twilight-filmek tiniátka, az Edward Cullant életre keltő szépfiú mára igazi sármőr lett, akiért a legnagyobb rendezők harcolnak évről-évre. Pattinson jelenleg épp a Batman második részének forgatásán bújik újra denevér gúnyába, de pár évvel ezelőtt még fővárosunk utcáit járta, ahol mégis valaki más lopta el előle a reflektorfényt... Magyar Hollywood című cikksorozatunk harmadik részében Anthony Hopkins és Jason Statham nálunk tett látogatása után tehát Robert Pattinson budapesti kalandjairól számolunk be.
A The Plot Casting vezetője, Burai Kálmán mozgalmas pályafutása során két alkalommal is dolgozhatott együtt Robert Pattinsonnal, így alaposan meggyőződhetett róla, hogy a milliók által rajongott szívtipró milyen ember is valójában. A Borsnak most elárulta, hogy is kerültek össze annak idején.
"Magyarországra valóban „hazajárnak” a világsztárok. Nekem pedig az évek során kétszer is sikerült találkoznom Robert Pattinsonnal – először a Bel Ami forgatásán, majd évekkel később teljesen váratlanul, egy budapesti ruhabázison.
2010 körül Magyarországon forgott a Bel Ami – magyar címén A szépfiú – amelyben Robert Pattinson alakította a főszerepet. A történet az 1800-as években játszódik, így a produkció számára különösen fontos volt, hogy a statiszták és kisebb szereplők külseje hitelesen idézze meg a korszakot" – magyarázta Kálmán, akinek közel sem volt könnyű dolga. A Robert Pattinson-film forgatása alatt ugyanis több statisztától is meg kellett válniuk!
"Egy kosztümös film esetében minden apró részlet számít. Nem jelenhet meg a kamera előtt festett hajú lány, tetovált szemöldökkel vagy hatalmas műkörmökkel – egyszerűen azért, mert az 1800-as években ilyen nem létezett. A munkánk ezért nem csupán szervezésből áll: komoly kutatómunkát is igényel. A produkciók ugyan küldenek hangulati referenciaanyagokat, úgynevezett moodboardokat, de ezen felül nekünk is pontosan ismernünk kell az adott korszak viseletét, hajviseleteit és az emberek természetes megjelenését.
Ennek ellenére számtalanszor előfordult már, hogy valaki a forgatás előtt hirtelen hajat festetett, műkörmöt csináltatott vagy teljesen megváltoztatta a külsejét. Ilyenkor sajnos nem tudunk velük dolgozni, ami mindenkinek kellemetlen helyzetet teremt. Tapasztalattal azonban a legtöbb probléma megelőzhető. A filmes háttérszervezés kívülről egyszerűnek tűnhet, de valójában rengeteg buktatóval jár."
A legnehezebb feladat azonban csak ezek után várt a The Plot Casting vezetőjére: meg kellett találnia Robert Pattinson magyar hasonmását!
"Egy dolog biztos: ha egy produkció főszerepében világsztár szerepel, a toborzás szinte magától működik. Hivatalosan ugyan soha nem mondhatjuk el, kik játszanak a filmben, de az első forgatási nap után általában úgyis mindenki rájön. A statiszták találkoznak a színészekkel a szettben, és a hírek gyorsan terjednek.
A Bel Ami forgatásán kaptam egy különösen nehéznek tűnő feladatot: meg kellett találnom Robert Pattinson hasonmását. Az adatbázisban természetesen senki sem hasonlított rá igazán. Akkoriban én magam is játszottam egy színházi társulatban, és egy próba után eszembe jutott egy fiatal, akkor még teljesen kezdő színész fiú. Felkerestem, a produkció pedig végül elfogadta.
A választás annyira jól sikerült, hogy sokan valóban azt hitték róla, hogy ő Robert Pattinson. Előfordult, hogy tőle kértek autogramot a rajongók. Szinte egyik napról a másikra ismert lett, a média is felkapta a történetet."
De hogy viselkedett az igazi világsztár? Ezt is kiderítettük!
"A valódi Robert Pattinson egyáltalán nem viselkedett elérhetetlen sztárként. Bár a forgatásokon szigorú szabályok vannak – tilos telefonozni a szettben, és természetesen szelfit sem lehet kérni a színészektől –, ő mégis közvetlen benyomást keltett.
Néhány évvel később, amikor a The King egyik ruhabázisán tartózkodtam, újra összefutottunk Budapesten. Farmer, póló, baseballsapka, hátizsák – teljesen úgy nézett ki, mint egy átlagos srác a szomszédból. Köszönt, kedves volt, és bár szinte biztos vagyok benne, hogy nem ismert meg, jó színészként egy pillanatra mégis elhitette velem.
A The Plot Casting történetei pontosan ezekből az élményekből épülnek. A kulisszák mögött szerzett emberi pillanatokból, váratlan helyzetekből és azokból a találkozásokból, amelyek kívülről talán láthatatlanok, mégis egy egész filmes világot formálnak" – zárta gondolatait Kálmán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.