Időjárás: Marad az esős nyár, viharokkal folytatódik a hét

A június esővel és viharokkal köszöntötte a nyarat, továbbra is várat magára a strandidő.

Továbbra is marad as eső

Kedden felszakadozik a felhőzet, és országszerte több helyen is napos idő várható. Keleten ennek ellenére is előfordulhat egy-egy zápor, és a mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli maximumokra lehet számítani.

Szerdán visszatérnek a viharok: a vastag felhőzet sok záporral és zivatarral érkezik. Az északnyugati szél élénk lesz, helyenként erős széllökésekkel. A hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.

Csütörtökre lecsitulnak a viharok, bár több helyen továbbra is előfordulhatnak záporok. Nyugat felől lassan felszakadozik a felhőzet, és a nap is előbújhat. Az északnyugati szél élénk marad, a hőmérséklet pedig 21 és 29 fok között alakul - írja a Köpönyeg.