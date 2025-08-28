Otthon Start Program: Így válassz lakást a fix 3%-os hitellel!

Pár nap és eldördül a start pisztoly! Szeptember 1-étől indul az Otthon Start Program, így most mindenki erről beszél. Az állam által támogatott fix 3 százalékos kamatozású hitelről mindenkinek pozitív véleménye van. A bankok óriási rohamra készülnek. A Ripost korábban már szólaltatott meg szakértőket, akik elmondták, hogy mi legyen a programban való résztvevők első lépése. Most a pénzügyi és gazdasági szakemberek mellett ingatlanszakértőt is megkérdeztek arról, hogy mi lesz az első roham után? Azaz mi legyen a második lépés?
Természetesen a legfontosabb első lépés a banki folyamatok elindítása, ennek részleteiről a bankunknál tudunk tájékozódni, első körben akár telefonon is. Árva András az MBH Bank otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezetője azt javasolja azoknak, akik úgy döntöttek, hogy élnek a lehetőséggel, hogy a az Otthon Start program elindítása mellett kezdjék el keresni a megvásárolandó lakást is. Így mire a banki folyamat végére érünk meglesz a lakás is.
De mire figyeljünk az első saját lakás kiválasztásakor? Milyen ingatlant válasszunk? A Ripostnak a témával kapcsolatban Balla Ákos ingatlanszakértő, a Balla ingatlaniroda komplexum tulajdonosa nyilatkozott:
Meg kell fontolni, hogy a megvásárolt ingatlan hosszú távon megfelel-e majd az igényeinknek, tud-e ebben az ingatlanban majd bővülni a család és ha indokolt illetve erre anyagilag is lehetőség van akkor érdemes a jövőre tervezve egy félszobával nagyobb lakást vásárolni.
Balla Ákos arra is felhívja a figyelmünket, hogy a fix 3%-os kamatozású hitel nemcsak a kedvező kamat miatt egy jó lehetőség, hanem egyben kiszámítható is, hiszen a kamat nem változhat a futamidő alatt. Ehhez képest az albérlet költsége kiszámíthatatlanabb, a bérbeadó is felmondhat ami miatt akár 1-2 évente költözni kell, ez össze sem vethető a saját otthon nyugalmával!
Aki albérlet helyett hitelfelvételével saját lakást vásárolna azért teszi ezt, mert így a havonta kifizetett bérleti díj helyett a saját otthonának, saját tulajdonának megvásárlását finanszírozza. Ha a hiteltörlesztés nem lényegesen több mint a havi bérleti díj, akkor ez szinte minden esetben megéri és egyértelmű a döntés.
Márpedig az Otthon Start Program fix hitelének havi törlesztő összege garantáltan kevesebb, mint egy albérlet havi díja.
Mivel ez egy akár 25 éves hitel, fontos átgondolni, hogy várható-e olyan élethelyzet változás a következő hosszú évek során, ami befolyásolja a hitel törlesztésének visszafizetését. Amennyiben igen, akkor érdemes ezt a hitel futamidő megválasztásánál figyelembe venni, nem kihasználni a 25 évet.
- tette hozzá Balla Ákos.
A szakemberek azt tanácsolják tehát, hogy mindenképpen hosszú távú igényekben gondolkodj az első saját lakás kiválasztásakor. Viszont Balla Ákos ingatlanszakértő az Otthon Start program egy nagyon kedvező részletére is rámutat:
Ha ma nem tudunk nagyon hosszú távra tervezni akkor sem kell lemondani a hitelfelvétel lehetőségéről, mert a hitel futamidején belül is lesz lehetőség az ingatlant eladni, a hitelt visszafizetni és nagyobb lakásra váltani.
Balla Ákos szerint minden szempontot figyelembe véve kijelenthető, hogy ilyen kedvező, kiszámítható hitellehetőség nem volt az elmúlt évtizedekben Magyarországon.
Szakmai szempontból kiemelendő, hogy a program keretében meghatározásra került a négyzetméterár maximum is, ami csökkentheti az áremelkedést is, továbbá annak köszönhetően hogy egyre több fiatal jut saját lakáshoz csökkenni fog az albérletek iránti kereslet is, aminek köszönhetően csökkenni fognak a bérleti díjak is, vagyis ennek a programnak köszönhetően a lakásvásárlókon kívül az albérletben élők is haszonélvezői lesznek.
- világított rá a szakértő az Otthon Start Program egy másik, kevésbé ismert jótékony hatására.
