Otthon Start Program - a szakemberek elmondták, most kell lakást venni

Rendkívül gyakorlatias program, mert a magasabb és alacsony jövedelműeket is segíti. A lényege, hogy lakhelytől, körülményektől, gyerekvállalástól függetlenül, ha valakinek nem volt lakása, akkor jogosult erre a programra. Vannak bizonyos kitételek; ha valakinek 50%-os részesedése volt egy ingatlanban, akkor jogosult arra, hogy első lakáshoz jusson. Házastársak, külföldön élő magyarok is felvehetik, össze lehet vonni a Csokkal is.