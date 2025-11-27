Tovább bővül az Otthon Starttal megvehető lakások köre: januártól ezek az ingatlanok is hitelezhetővé válnak

2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjesztjük az Otthon Start programot - jelentette be Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Ez azt jelenti, hogy jövőre több ezer lakással bővül a kínálat. Mutatjuk a részleteket!

A money.hu szerint körülbelül 1,1 millió klasszikus zártkert található Magyarországon. Ezek állapota nagyon vegyes: sok telket elhanyagoltak, és a tulajdonosi viszonyok is gyakran rendezetlenek. Ezek közül a zártkertek közül a Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 150.000 szerepel az ingatlannyilvántartásban külterületi lakóingatlanként. Ezek megvásárlását teszi lehetővé 2026 januárjától a kormány.
Négy vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből ebben a tekintetben: Bács-Kiskun vármegyében több mint 42.000 külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti. Csongrád-Csanádban 21.000 ingatlan található, Pest vármegyében pedig 22.000 ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban. Emellett Szabolcs-Szatmár-Beregben is 13.000 külterületi lakóingatlant tartanak nyilván.
Az Otthon Start Program már most is lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98%-át: a belterületi lakásokra és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra is fel lehet venni jelenleg a 3%-os hitelt. Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni, pedig számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések. Ezen változtatnának egy újabb módosítással.
Panyi Miklós tájékoztatása szerint az új intézkedéssel több tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé az Otthon Start Program keretében, jövő januártól. Például több 100, jelenleg is kivitelezés alatt álló újépítésű családi ház, sőt, a meglévő zártkerti ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti a döntés.
