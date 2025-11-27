Tovább bővül az Otthon Starttal megvehető lakások köre: januártól ezek az ingatlanok is hitelezhetővé válnak

2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjesztjük az Otthon Start programot - jelentette be Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Ez azt jelenti, hogy jövőre több ezer lakással bővül a kínálat. Mutatjuk a részleteket!

Bővül az Otthon Startból megvehető lakások köre / Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Mit is jelent az, hogy zártkerti egy ingatlan?

A zártkert nem egy hivatalosan létező jogi fogalom, régen a termelőszövetkezetek mellett kialakított háztáji területeket hívták így. A rendszerváltás után aztán külterületként sorolták be ezeket a telkeket, de a hétköznapi nyelvben és az akkori tulajdoni lapok bejegyzéseiben a mai napig fennmaradt a zártkert elnevezés. Vagyis egy zártkerti ingatlan jogilag külterületnek minősül, amire más szabályok vonatkoznak, mint a belterületi lakóingatlanokra.

Más a beépíthetőségük (kisebb %),

a faluk, községek, városok szélén találhatók,

a közművesítésük sokszor hiányos (nincs csatorna, gáz vagy épp vezetékes víz, szemétszállítás),

olcsóbbak mint a belterületi telkek, házak,

hitelt azonban nem feltétlen adnak a bankok a megvásárlásukhoz.

Legalábbis eddig nem adtak.

Hány ilyen külterületi, a köznyelvben csak zártkertiként hívott ingatlan található az országban?

A money.hu szerint körülbelül 1,1 millió klasszikus zártkert található Magyarországon. Ezek állapota nagyon vegyes: sok telket elhanyagoltak, és a tulajdonosi viszonyok is gyakran rendezetlenek. Ezek közül a zártkertek közül a Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 150.000 szerepel az ingatlannyilvántartásban külterületi lakóingatlanként. Ezek megvásárlását teszi lehetővé 2026 januárjától a kormány.

Hol található a legtöbb lakható zártkerti ingatlan? Négy vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből ebben a tekintetben: Bács-Kiskun vármegyében több mint 42.000 külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti. Csongrád-Csanádban 21.000 ingatlan található, Pest vármegyében pedig 22.000 ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban. Emellett Szabolcs-Szatmár-Beregben is 13.000 külterületi lakóingatlant tartanak nyilván.

Jelenleg csak ilyen ingatlanok megvásárlásához, építéséhez vehető fel az Otthon Start

Az Otthon Start Program már most is lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98%-át: a belterületi lakásokra és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra is fel lehet venni jelenleg a 3%-os hitelt. Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni, pedig számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések. Ezen változtatnának egy újabb módosítással.