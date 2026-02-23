Otthon Start: ezek a legnépszerűbb méretű lakások

Az Otthon Start programot igénylő átlagéletkora 34 év, így kijelenthető, hogy a fiatalok körében a legnépszerűbb a fix 3%-os kamatozású hitel. A részletekről Szegő Péter ingatlanpiaci elemző beszélt hétfő reggel a Mokkában. Az elemző elmondta, hogy a statisztikai adatokból kiderül, hogy az Otthon Startot leginkább 20-30-40 év körüliek vették fel eddig leginkább és veszik fel.

Ekkora lakásokat választanak az Otthon Start programban résztvevők

A lakásméretben már egy érdekesebb elosztást látunk. Az Otthon Start kapcsán a középméretű lakások, az 50-100 négyzetméteresek tekinthető a legnépszerűbb kategóriának. Ez 54-60 százalék körüli arányban szerepel. Ennél kisebbek az 50 négyzetméteresek, azok 20-30 százalékot tesznek ki és a 100 négyzetméter felettiek vannak a legkisebb számban.

Ami az Otthon Start keretei közé befér ingatlan, ahhoz igazodik ez a már említett 50-100 négyzetméter. Ezen belül, ami nem felújítandó. Azonban ami, egyre fontosabb lesz, hogy egy kész lakást akarnak az emberek, legfeljebb esztétikai festést akarnak, nem akarnak kalkulálni azokkal a fenntartási költségekkel, vagy felújítási költségekkel, amik ilyenkor bejönnek.

Országos a siker

Ha arányaiban nézzük, akkor Budapesten és agglomeráció az, ahol sokan igénybe veszik az Otthon Startot, viszont ha az ország egészére kivetítjük és százalékosan megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 62% az vidéki igénylés, és 38%-ban budapesti. Tehát a vidék is nagyon népszerű, ahol egész szépen eloszlik az, hogy hol és milyen mértékben igénylik.

Az Otthon Start program indulását követően az első 100 napban volt a legerősebb felfutás, akkor 15 ezren igényelték a 3 százalékos hitelt. Azonban az érdeklődés azóta sem csökkent, mivel január végére ez a szám 22 ezerre nőtt és azóta pedig még 3 ezren vették igénybe.

Gyakorlatilag volt egy felfutás, az lecsengett, a január egy kicsit álmosan indult, de arra számítunk, hogy lesz egy másik hullám. Egy viszonylag álmos január után a szokásos 8-9 ezres tranzakciószám helyett most egy 7600-at láttunk, de már láttuk azt most pár óra közepén, hogy az érdeklődés folyamatosan nő.

– mondta Szegő Péter és hozzátette, hogy 2026-ban a választásokhoz közeledve egyfajta bizonytalanság is van azokban, akik komolyan terveznek vásárlást. Ugye nem lehet tudni, hogy mi történik, de aki lépni akar és élni akar az Otthon Starttal, ők már komolyan gondolkodnak ingatlanvásárlásban, egyre aktívabban nézik a hirdetési portálokat és el akarják indítani a folyamatot addig amíg megkezdődik a választás.