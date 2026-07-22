Top 5 balatoni étterem, ahol a lenyűgöző panoráma és az ízletes fogások kéz a kézben járnak

Ha nyár, akkor Balaton, azonban az aktív programok mellett nem érdemes megfeledkezni a gasztronómiai élményekről sem. Ugyanis a környék kétségkívül rengeteg különleges helyet tartogat számunkra, ahonnan mesés kilátás nyílik a magyar tengerre. Íme tehát 5 balatoni étterem, ahová mindenképpen érdemes betérned, ha örök emlékre vágysz.
Ha idén is ellátogatsz a Balatonhoz, érdemes listát írnod azokról a helyekről, amelyek nemcsak isteni fogásokkal kényeztetik az ízlelőbimbóidat, hanem a szemedet is gyönyörködtetik. Ezért most elhoztuk neked a legjobb balatoni éttermeket, ahol garantált az élvezet!
A Calypso Étterem teraszáról szinte a vízbe lógathatod a lábadat, miközben elfogyasztasz egy finom fogást. Ugyanis a balatoni vendéglátóhely – amelyet átleng a mediterrán életérzés – közvetlenül az Ezüstpart kikötője mellett található, ahol reggelivel, ebéddel és vacsorával is várják a vendégeket. Az étlapon biztosan mindenki megtalálja a fogára valót, mivel számos étel közül választhat, a házi készítésű pizzakínálat pedig rendkívül színes. Külön öröm a családosok számára, hogy az étteremhez tartozik egy játszótér is, ahol a gyerekek kitombolhatják magukat, amíg elkészülnek a fogások.
A Balatonvilágoson található vízparti étteremből is páratlan kilátás nyílik a magyar tengerre, illetve a szálloda ősfás parkjára. A vendéglátóhely ezért különleges látvánnyal és még különlegesebb ízekkel várja az idelátogatókat. A gasztronómiai élményről mesterszakács gondoskodik, a fogások friss alapanyagokból készülnek, az étlapon pedig a hazai és nemzetközi ízek is helyet kapnak. Sőt, a specialitások mellé a magyar borvidékek legnemesebb nedűit kortyolgathatod. Azonban érdemes utánaérdeklődni, hogy mely napokon tart zárva az étterem rendezvény miatt.
A napjainkban étteremként szolgáló Majtényi Présház a balatonlellei Kishegyen található, amely egykor vincellérházként szolgált. Teraszáról utánozhatatlan panoráma tárul a vendégek elé, ahonnan Keszthelytől egészen Füredig ellátni. Az idelátogatók a ház borai mellett tradicionális ételeket és a modern konyha újdonságait élvezhetik. Az étlapon mindenki megtalálja a kedvére való fogást, hiszen az előételektől kezdve a leveseken át hal- és húsételek közül is válogathat.
Az Echo Étterem és Kávézó Tihany egyik legmagasabb pontján található, ami nemcsak csodás, Balatonra nyíló kilátásával veszi le a vendégeket a lábáról, hanem egy érdekes gasztronómiai utazásra is invitálja őket. Az étterem hangulatát a letisztult elegancia jellemzi, miközben teraszáról 240 fokos kilátás tárul a magyar tengerre. Kedvező adottságai miatt sokan választják ceremóniák és összejövetelek helyszínéül. A konyha minőségi ételekkel kecsegtet, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a szezonalitásra. Az étlapon főként olyan fogásokkal találkozhatunk, amelyek ötvözik a magyar gasztronómia és a nemzetközi konyha jegyeit.
Az étterem már évtizedek óta szolgálja ki a vendégeket, és az északi parton hatalmas népszerűségnek örvend családias hangulatának és a Balatonra nyíló panorámájának köszönhetően. Az étlapon a magyaros és a nemzetközi ízek is helyet kapnak, az ételeket pedig friss, minőségi alapanyagokból készítik el. A kínálat ezért szezonális, ennek ellenére vannak olyan fogások, amelyek az állandó választék részei. Emellett néhány éve már paleo édességet is kérhetünk.
Az alábbi videóban egy gyönyörű, Balatonról szóló természetfilmet tekinthetsz meg:
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