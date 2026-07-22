Top 5 balatoni étterem, ahol a lenyűgöző panoráma és az ízletes fogások kéz a kézben járnak

Ha nyár, akkor Balaton, azonban az aktív programok mellett nem érdemes megfeledkezni a gasztronómiai élményekről sem. Ugyanis a környék kétségkívül rengeteg különleges helyet tartogat számunkra, ahonnan mesés kilátás nyílik a magyar tengerre. Íme tehát 5 balatoni étterem, ahová mindenképpen érdemes betérned, ha örök emlékre vágysz.

Ebben az 5 balatoni étteremben a páratlan kilátás és a gasztronómia kéz a kézben jár.

Fotó: 123RF

Ezekben az éttermekben mesebeli környezetben élvezheted az ínycsiklandó ízeket.

Érdemes előre asztalt foglalnod, mivel a helyek nyáron gyorsan megtelnek.

5 balatoni vendéglátóhelyet mutatunk be, ahol biztosan megtalálod a fogadra valót.

Top 5 balatoni étterem, amelyeket bűn lenne kihagynod idén nyáron

Ha idén is ellátogatsz a Balatonhoz, érdemes listát írnod azokról a helyekről, amelyek nemcsak isteni fogásokkal kényeztetik az ízlelőbimbóidat, hanem a szemedet is gyönyörködtetik. Ezért most elhoztuk neked a legjobb balatoni éttermeket, ahol garantált az élvezet!

Calypso Étterem – Siófok

A Calypso Étterem teraszáról szinte a vízbe lógathatod a lábadat, miközben elfogyasztasz egy finom fogást. Ugyanis a balatoni vendéglátóhely – amelyet átleng a mediterrán életérzés – közvetlenül az Ezüstpart kikötője mellett található, ahol reggelivel, ebéddel és vacsorával is várják a vendégeket. Az étlapon biztosan mindenki megtalálja a fogára valót, mivel számos étel közül választhat, a házi készítésű pizzakínálat pedig rendkívül színes. Külön öröm a családosok számára, hogy az étteremhez tartozik egy játszótér is, ahol a gyerekek kitombolhatják magukat, amíg elkészülnek a fogások.

Tópart Hotel és Étterem – Balatonvilágos

A Balatonvilágoson található vízparti étteremből is páratlan kilátás nyílik a magyar tengerre, illetve a szálloda ősfás parkjára. A vendéglátóhely ezért különleges látvánnyal és még különlegesebb ízekkel várja az idelátogatókat. A gasztronómiai élményről mesterszakács gondoskodik, a fogások friss alapanyagokból készülnek, az étlapon pedig a hazai és nemzetközi ízek is helyet kapnak. Sőt, a specialitások mellé a magyar borvidékek legnemesebb nedűit kortyolgathatod. Azonban érdemes utánaérdeklődni, hogy mely napokon tart zárva az étterem rendezvény miatt.