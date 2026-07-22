Karácsonyi hangulat júliusban: egy anyuka már a fát is feldíszítette - videó

A 40 éves Natalie Wiseman annyira rajong a karácsonyért, hogy a karácsonyfa az otthonában egész évben fel van állítva. Az ünnepi időszak a kedvence, de már júniusban vagy júliusban felteszi a hagyományos karácsonyi díszeket. Az ajándékvásárlást már januárban elkezdi, amikor az ünnepek utáni leárazásoknak köszönhetően jelentős összeget tud spórolni.

Te már karácsonyi lázban égsz?

Fotó: Pexels

Karácsonyi hangulat júliusban?

Ha már januárban elkezdesz vásárolni, sok mindent féláron lehet megvenni. Tavaly például öt-hat doboz csokoládét vettem kettő áráért, és rengeteg ajándékot előre beszereztem anélkül, hogy vagyonokat kellett volna költenem

– fogalmazott a négygyermekes édesanya.

Nemcsak az ajándékokat vásárolja meg jó előre, hanem az ünnepi élelmiszereket is fokozatosan szerzi be. Mint mondja, a konzervek, fűszerek vagy a kész mártások sokáig elállnak, így a költségek is jobban eloszlanak. Számára ugyanakkor a karácsony a meghittségről, a puha takaró alatti estékről és a kikapcsolódásról szól - írja a Mirror.

Szeretném, ha az emberek boldogabbnak éreznék magukat. A világban így is elég sok a sötétség, ezért jó érzés egy kis fényt vinni mások életébe. Olyan ez, mint amikor mosolyogsz valakire az utcán, ő pedig visszamosolyog. Ettől azonnal jobb kedved lesz, főleg ha van valami, amit várhatsz.

Natalie egész évben karácsonyi zenét hallgat. Minden reggel ünnepi dallamokkal indítja a napot, és azt mondja, amíg változatos lejátszási listákat készít, sosem un rájuk. Családja és barátai teljes mértékben támogatják különleges szenvedélyét. Becslése szerint körülbelül 15 karácsonyi pizsamája és legalább ugyanennyi ünnepi pulóvere van, amelyeket nemcsak decemberben, hanem az év bármely részében szívesen visel. Az vallja: „A karácsony egy hosszabb időszak, amely örömről és boldogságról szól, és amelybe nagyon könnyű bekapcsolódni.”