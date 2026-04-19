A pécsi Zsolnay-negyed titkai, amelyeket eddig csak a bennfentesek ismertek

A magyar ipartörténet egyik legmeghatározóbb alakja, Zsolnay Vilmos 1828. április 19-én született Pécsett. Bár eredetileg festőművésznek készült, apja kérésére kereskedő lett, majd 1865-ben átvette bátyjától a családi manufaktúra vezetését, amelyet folyamatos kísérletezéssel világhírű gyárrá fejlesztett.

Fotó: wikipédia_Zelesny Károly

Pirogránit: fagyálló épületkerámia, amely az Országházat és a Mátyás-templomot díszíti.

Eozin: különleges, fényinterferencián alapuló, színjátszó fémmázas technológia.

különleges, fényinterferencián alapuló, színjátszó fémmázas technológia. Kulturális Negyed: öthektáros műemléki terület kiállításokkal és a mauzóleummal.

Miről lett ismert Zsolnay Vilmos technológiai forradalma?

Munkássága során a technológia tökéletesítése mellett neves művészeket és vegyészeket vont be a tervezésbe, így teremtve meg a művészi kerámiagyártás nemzetközi élvonalát. Zsolnay Vilmos nem csupán üzletember, hanem megszállott kutató is volt: 1866-ban megkezdett jegyzetfüzetében több mint 80 helyi agyagfajtát elemzett, kereste a tökéletes alapanyagot a tartós és esztétikus tárgyakhoz. Az 1873-as bécsi világkiállítás hozta meg az első nagy áttörést, de az igazi diadalt az 1878-as párizsi világkiállítás jelentette, ahol a gyár elnyerte a nagydíjat, Vilmos pedig megkapta a Francia Becsületrendet.

Az egykori Zsolnay-gyár ma ipartörténeti műemlék és bemutatótér, ahol Zsolnay Vilmos és családja örökségét mutatják be.

Fotó: wikipédia_Texaner

A gyár aranykora elválaszthatatlan az olyan technikai újításoktól, mint a fagyálló pirogránit vagy a titokzatos eozinmáz. Az építészeti kerámia megújítását a pirogránit hozta el, amely egy rendkívül magas hőfokon égetett, kőkemény és fagyálló anyag. Ez a technológia tette lehetővé, hogy a kerámia díszítőelemek a szabadban, a szélsőséges időjárásnak kitéve is évszázadokig megőrizzék épségüket és színüket: ilyen anyag díszíti többek között az Országház tetőzetét, a Mátyás-templom színes cserepeit és az Iparművészeti Múzeum homlokzatát is.

A Zsolnay Kulturális Negyedben álló Herkules-kút másolata, amelyet Alpár Ignác tervezett a herkulesfürdői Szapáry-fürdőházba.

Fotó: wikipédia_KovacsDaniel

Az eozin, amely a nevét a hajnal istennőjéről kapta, egy különleges fémlüszteres bevonat: a kerámia felületén az égetés során fémgőzök csapódnak le, ami az interferencia jelensége révén hoz létre színjátszó ragyogást. A Wartha Vince és Petrik Lajos vegyészek közreműködésével kidolgozott eljárás lényege a redukáló atmoszférájú égetés, ahol a nanométeres vastagságú fémréteg a fény hullámhosszával játszva produkálja a jellegzetes lüsztert.