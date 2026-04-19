A pécsi Zsolnay-negyed titkai, amelyeket eddig csak a bennfentesek ismertek

A magyar ipartörténet egyik legmeghatározóbb alakja, Zsolnay Vilmos 1828. április 19-én született Pécsett. Bár eredetileg festőművésznek készült, apja kérésére kereskedő lett, majd 1865-ben átvette bátyjától a családi manufaktúra vezetését, amelyet folyamatos kísérletezéssel világhírű gyárrá fejlesztett.
Munkássága során a technológia tökéletesítése mellett neves művészeket és vegyészeket vont be a tervezésbe, így teremtve meg a művészi kerámiagyártás nemzetközi élvonalát. Zsolnay Vilmos nem csupán üzletember, hanem megszállott kutató is volt: 1866-ban megkezdett jegyzetfüzetében több mint 80 helyi agyagfajtát elemzett, kereste a tökéletes alapanyagot a tartós és esztétikus tárgyakhoz. Az 1873-as bécsi világkiállítás hozta meg az első nagy áttörést, de az igazi diadalt az 1878-as párizsi világkiállítás jelentette, ahol a gyár elnyerte a nagydíjat, Vilmos pedig megkapta a Francia Becsületrendet.
A gyár aranykora elválaszthatatlan az olyan technikai újításoktól, mint a fagyálló pirogránit vagy a titokzatos eozinmáz. Az építészeti kerámia megújítását a pirogránit hozta el, amely egy rendkívül magas hőfokon égetett, kőkemény és fagyálló anyag. Ez a technológia tette lehetővé, hogy a kerámia díszítőelemek a szabadban, a szélsőséges időjárásnak kitéve is évszázadokig megőrizzék épségüket és színüket: ilyen anyag díszíti többek között az Országház tetőzetét, a Mátyás-templom színes cserepeit és az Iparművészeti Múzeum homlokzatát is.
Az eozin, amely a nevét a hajnal istennőjéről kapta, egy különleges fémlüszteres bevonat: a kerámia felületén az égetés során fémgőzök csapódnak le, ami az interferencia jelensége révén hoz létre színjátszó ragyogást. A Wartha Vince és Petrik Lajos vegyészek közreműködésével kidolgozott eljárás lényege a redukáló atmoszférájú égetés, ahol a nanométeres vastagságú fémréteg a fény hullámhosszával játszva produkálja a jellegzetes lüsztert.
A korábbi gyárterületen kialakított Zsolnay Kulturális Negyed ma Közép-Európa egyik legnagyobb ipari műemlék-rehabilitációja. Az öt hektáros területen a család élete és a munka szorosan összefonódott: a lakóházak ma kiállítótereknek adnak otthont.
A Míves negyedben található a Sikorski-ház, amely a Gyugyi-gyűjtemény révén a gyár legszebb, világkiállításokon díjazott dísztárgyait mutatja be. Érdemes megtekinteni Winkler Barnabás Rózsaszín kiállítását is, ahol a korai korszak mindennapi használati tárgyai sorakoznak. A negyed parkjában sétálva a Herkules-kút és különféle díszszökőkutak mellett a gyár egykori „cifra kéménye” is látható, amely ma a Pirogránit udvar ékköve.
A család nőtagjai, Teréz és Júlia meghatározó szerepet játszottak a motívumvilág kialakításában: míg Teréz a magyaros néprajzi mintákat gyűjtötte és alkalmazta, Júlia a perzsa, indiai és lótuszmotívumokkal tette egzotikussá a kínálatot.
A negyedtől egy látogatói sétaúton érhető el a dombtetőn magasodó Zsolnay Mauzóleum. A neoromán építményt a család építész veje, Sikorski Tádé tervezte, a belső teret 42 oroszlánszobor és pazar eozin díszítés teszi ünnepélyessé. Itt nyugszik maga a gyáralapító is, akinek munkássága előtt a város főterén álló kút is adózik.
A Széchenyi téren álló, négy ökörfejjel díszített eozinmázas kutat Pilch Andor tervezte, és 1912-ben készült el. A kút vízköpői az úgynevezet nagyszentmiklósi kincsek egyik ivóedényének mintájára készültek Ez az alkotás a mai napig Pécs egyik legfontosabb jelképe, amely minden napszakban más árnyalatban tündökölve hirdeti az alapító születésnapjának és életművének örökkévalóságát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.