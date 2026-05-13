Megbolondult az időjárás, havazott Magyarországon - Videó

Kedden késő este a Mátrában fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Kékesen havazás is volt, erről felvétel is érkezett.

A Kékesen havazott, így borult fehérbe a táj / Fotó: Időkép

Mi várható a havazás után?

Kevesebb mint egy óra leforgása alatt kifehéredett hazánk legmagasabb pontja - írja az Időkép. Az elmúlt napokban csapadékos volt az időjárás, és ez hasonlóan alakul a hét további részében is. Csütörtökön délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A hétvégén is túlnyomóan felhős, borongós idő valószínű, sok helyen esővel, záporokkal és zivatarokkal.