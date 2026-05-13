Megbolondult az időjárás, havazott Magyarországon - Videó

Kedden késő este a Mátrában fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Kékesen havazás is volt, erről felvétel is érkezett.
Kevesebb mint egy óra leforgása alatt kifehéredett hazánk legmagasabb pontja - írja az Időkép. Az elmúlt napokban csapadékos volt az időjárás, és ez hasonlóan alakul a hét további részében is. Csütörtökön délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A hétvégén is túlnyomóan felhős, borongós idő valószínű, sok helyen esővel, záporokkal és zivatarokkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.