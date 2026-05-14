Bekeményít az időjárás: az egész ország riasztást kapott, lecsap a jégeső

A következő napokban visszatér az esős idő, ráadásul villámlásra és jégesőre is készülni kell az időjárás előrejelzések szerint.

Így alakul az időjárás

Csütörtökön a nap első felében sok napsütés ígérkezik, majd délután nyugat, délnyugat felől záporok és zivatarok érhetik el a Dunántúlt. A hőmérséklet délutánra 20-22 fokig emelkedik. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki Vas és Zala vármegyére zivatarok miatt, ami azt jelenti, hogy elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Pénteken délnyugat felől ismét nedvesebb léghullámok érkeznek, ezért délutántól több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A legmelegebb órákban 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Aznapra már az egész országra kiadták a citromsárga riasztást zivatarok miatt!

Szombaton túlnyomóan felhős, borongós idő valószínű, sok helyen esővel, záporokkal és zivatarokkal. Kiadós mennyiségű eső is eshet. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödhet. A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok közé esik vissza - írja a Köpönyeg.