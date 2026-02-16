Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kiadták a vészjelzést: földcsuszamlás és árvíz miatt rendkívüli helyzetet rendeltek el

2026. február 16.
Több száz embert kellett evakuálni. Rendkívüli helyzetet rendeltek el árvíz és földcsuszamlás miatt Észak-Macedóniában.

Földcsuszamlás és árvíz fenyegeti az Észak-Macedónia területén élőket. A heves esőzések miatt több folyó is kilépett a medréből, házakat, utakat elárasztva.

Földcsuszamlás és árvíz veszély van Észak-Macedóniában a heves esőzések miatt
Földcsuszamlás és árvíz veszélye miatt adtak ki riasztást  Észak-Macedóniában 
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Földcsuszamlás miatt vannak veszélyben az emberek

Az elmúlt napok intenzív csapadéka miatt az áradások Észak-Macedóniában több régióban is súlyos károkat okoztak - áll az MTI közleményében. Több folyónál is készültséget kellett elrendelnie a hatóságoknak, az árvíz miatt az utak járhatatlanok, lakóházakat, valamint mezőgazdasági területeket is elöntött a víz.  

Kicsevó térsége van a legkritikusabb állapotban, ugyanis a Zajaska folyó kilépett a medréből, amely végül házakat, pincéket öntött el, kétszáz embernek el kellett emiatt hagynia az otthonát.  

A szkopjei térségben Bukovik valamint Szemeniste falvakat elöntötte a víz. A Szlupcsanka folyó a kumanovói térségben elárasztotta a lakóterületeket, Orizare határában pedig mezőgazdasági földeket temetett maga alá a víz. Ez utóbbi területekről csak a mezőgazdasági károkról érkezett jelentés.  

Vízszintemelkedést és földcsuszamlásokat hoztak a heves esőzések a tetovói régióban. Lezárták a Tetovo-Dzsepcsiste utat, a Jedurca felé vezető utat letakarították majd újranyitották. A Tetovo-Popva Sapka szakaszon a teherautók és az autóbuszok nem közlekedhetnek ideiglenesen.  

Gosztivarban és Vrapcsistében pincék, lakóházak, gazdasági épületek kerültek víz alá. Több embert kellett kimenekíteni Beloviste faluból, mivel itt is elárasztotta az ingatlanokat a víz. A Vardar folyó kilépett a medréből Forinóban, ezzel mezőgazdasági területeket árasztott el, és a Tumcseviste irányába vezető híd közelében álló épületeket is veszélyeztette 

A folyómedrek tisztítására a hatóságok munkagépeket vezényeltek, a vízállást pedig az illetékes szervek folyamatosan figyelik, további intézkedéseket vezetnek be abban az esetben, ha szükség van rá - olvasható az Origo cikkében.  

 

