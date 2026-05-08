Felborul Budapest tömegközlekedése vasárnap - erre számíthat, aki útnak indul

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 16:02
A futóverseny miatt még a pesti rakparton is nyitott szemmel kell járni.

A pesti rakparti 2-es, 2B és 23-as villamosok, valamint a 15-ös autóbusz közlekedésében várhatóan 6 órától 14 óráig kell korlátozásra számítani május 10-én, vasárnap az EU félmaraton futóverseny idején - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel pénteken.

Fotó: Forrás: BKK

Futóverseny miatt borul fel Budapest tömegközlekedése

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok a Kossuth Lajos tér lezárása idején üzemkezdettől rövidített útvonalon közlekednek, a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között szünetel a villamosforgalom - írták a közleményben.

A 15-ös autóbusz a Boráros tér felé terelve, a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével jár, a Kossuth Lajos tér M és a Dorottya utca (Vörösmarty tér M) közötti megállókat nem érinti. A Kossuth Lajos térnél a 70-es és a 78-as trolibuszok megállóhelyén lehet felszállni a járatra.

A futóverseny útvonala érinti a rakpartnyitás helyszínét, ezért a BKK kéri az arra járókat, vegyék figyelembe a szervezők kéréseit: amikor a mezőny a rakparton fut, hagyják el az útpályát, és fokozottan figyeljenek a saját maguk, valamint mások testi épségére - olvasható a tájékoztatóban.

