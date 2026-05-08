Teljesen kizárta életéből Cher a saját fiát - már a tartásdíjat sem tudja fizetni volt feleségének

Cher fia, Elijah Blue Allman azt állítja, hogy híres édesanyja már nem küld neki pénzt egy családi vita miatt, sőt még gyámság alá is akarta venni őt. Az énekesnő fia jelenleg egy New Hampshire-i pszichiátriai kórházban van letartóztatásai és botrányai után.

Cher fia már a tartásdíjat sem tudja fizetni volt feleségének

A 49 éves Allman ügyvédei kedden a Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott beadványukban elmagyarázták a pénzügyeiben bekövetkezett változás miatt már nem tudja a kiszabott összeggel támogatni volt feleségét, Marieangela King-et. A 79 éves Cher és a néhai rocker Gregg Allman fiának ügyvédei a jogi beadványban elmagyarázták, hogyan csökkent a jövedelme a felére.

Allman csapata a Kingnek jelenleg fizetendő 6500 dolláros havi tartásdíj csökkentését kérte, rámutatva az énekesnő azon döntésére, hogy körülbelül öt évvel ezelőtt leállította a havi 10 000 dolláros támogatást, amit elhunyt édesapja hagyatékából adott. Ezen anyagi forrás megszűnés csökkentette a King által állított 20 000 dolláros becsült jövedelmet, amelyet kapott Allman.

Az ügyvédek szerint a frissített összegekkel havi 1651 dollár tartásdíjat kellene fizetnie Cher fiának. Megjegyezték, hogy Kinget minimálbérrel fizették ki, mivel látszólag nem tett erőfeszítéseket az önellátóvá válás érdekében a felek 2021-es különválása óta. Allman jogi csapata azt állította, hogy soha nem értesült a 2025 augusztusában kiadott bírósági végzésről, amely előírta Kingnek a meghatározott összeg kifizetését.

A bírósági dokumentumok szerint a következő tárgyalásra július 17-én kerül sor az ügyben.

Még múlt hónapban Cher ügyvédei azt mondták, hogy az énekesnő fiának fogalma sincs a pénzről, nem tudja kezelni a pénzügyi forrásait, és nem tud ellenállni a csalásnak vagy a túlzott befolyásnak. „Csak a pénzügyeit illetően Elijah minden pénzt, amit azonnal megkap, szinte kizárólag drogokra, drága szállodákra és limuzinos utazásra költ” - idézte a jogi csapat kijelentését a Daily Mail.