Menekültek a lakosok: több szigetre is lecsapott a Sinlaku szupertájfun

Egy hatalmas tájfun közeledett kedden több távoli amerikai szigethez a Csendes-óceánon. Az emberek menedéket kerestek a repülő faágak és az összeomlott épületek elől a heves esőzések, szél és áradások kombinációja közepette.

Akár 240 km/h-s széllel is lecsaphat a tájfun

„Keményen sújt minket” – mondta Ramon „RB” Jose Blas Camacho, Saipan polgármestere, ahol éjszaka csapott le a vihar.

Nagyon nehéz nekünk reagálni erre a heves esőzésre, erős szélre, hogy embereket mentsünk. Tárgyak repülnek balra és jobbra.

- tette hozzá a polgármester, aki elárulta, hogy néhány ember sikeresen kimentettek. Elmondása szerint fák dőltek ki, és fa- és bádogszerkezetek omlottak össze.

Saipan az Északi-Mariana-szigetek legnagyobbika, ahol a Sinlaku szupertájfun lassan, körülbelül 5 km/h sebességgel közeledett. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a körülmények várhatóan romlani fognak az éjszaka folyamán.

A haditengerészet guami egyesített tájfun-figyelmeztető központja szerint a szél sebessége elérte a 241 km/h-t. A központ közölte, hogy a tájfun hamarosan elérheti a partot Tinian közelében, mintegy 9 kilométerre Saipantól. Délebbre, Guam szigetén, ahol körülbelül 170 000 lakos él, esőzések, valamint villámárvizek vannak.

Saipanban és Tinianban a villámárvizek várhatóan szerdán is folytatódnak. Bár a következő napokban várhatóan kissé gyengülni fog, a Sinlaku 4-es vagy 5-ös kategóriájú tájfunként várhatóan átvonul a szigeteken - közölte az AP News.