Nyaralás stressz nélkül: ez az 5 kis helyet foglaló termék mindent visz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 16:15
A neszesszer összeállítása a készülődés legnehezebb pontja: senki sem akar felesleges súlyt cipelni, mégis minden helyzetre fel akarunk készülni. Egy gondtalan nyaralás során a bőrünk védelme a legfontosabb. Íme 5 alapvető termék, amik a legjobb útitársaid lesznek.
Szabó Szilvi
  • A jól összerakott neszesszer fél siker, ha nyaralásra készülsz.
  • A nyaralás alatt a bőr védelme és hidratálása kerül előtérbe.
  • Ez az 5 alapdarab kevés helyet foglal, mégis sok kellemetlenségtől kímél meg.

A várva várt szabadság kapujában állva a legtöbbünk fejében már a tengerparti szél, a városnéző séták hangulata vagy a hegyi levegő frissessége jár. A bőröndbepakolás azonban sokszor nem a gondtalan álmodozásról, inkább a logisztikai harcról szól: hogyan vigyünk magunkkal mindent, ami fontos, anélkül, hogy a súlyhatárt túllépnénk, vagy felesleges kacatokat cipelnénk? A nyaralás alatt különösen érvényes a kevesebb több elve, de ez nem jelentheti a minőség feladását.

Nyaralás alatt fényvédővel keni magát egy fiatal nő
Nyaralás alatt se feledkezzünk meg a bőrvédelemről
Fotó: 123RF

A legfontosabb szépségápolási termékek nyaralásra

Nyáron bőrünk és hajunk fokozott igénybevételnek van kitéve: az erős UV-sugárzás, a sós tengervíz, a medencék klóros vize vagy a repülőgépek száraz levegője mind-mind kikezdik a természetes védőrétegünket. A tudatos utazó neszeszere multifunkcionális, megbízható és célirányos termékeket tartalmaz. Egy jól összeállított úti készlet olyan, mint egy elsősegélycsomag, hiszen megvédi és nyugtatja a bőrt, pótolja az elvesztett nedvességet. Ilyenkor érdemes a megszokott rutinunkat egy kicsit átformálni, előtérbe helyezve a bőr hidratálását és a regenerálást.

Ebben az összeállításban arra az öt alapvető pillérre koncentrálunk, amelyek nélkülözhetetlenek a gondtalan kikapcsolódáshoz. Legyen szó egy egzotikus tengerparti pihenésről vagy egy pörgős nagyvárosi hétvégéről, ezek a darabok nem foglalnak nagy helyet, de annál nagyobb biztonságot adnak. Gondolj úgy ezekre a termékekre, mint a legfontosabb útitársaidra: ott lesznek veled, amikor a nap sugarai már túl erősen tűznek, amikor a bőröd szomjazik a felfrissülésre, vagy amikor csak egy gyors és hatékony megoldásra van szükséged két program között. Nyaralás előtt nézd át a listánkat, és győződj meg róla, hogy idén semmi sem marad otthon, ami a ragyogó és egészséges megjelenésedhez kell!

Sundance Naptej: fényvédelem mesterfokon az arc és a dekoltázs érzékeny területeire is, magas fényvédelemmel. DM

Napozó krém arcra és dekoltázsra, ára: 1 999 Ft
Forrás: dm

Intenzív pigmentfolt elleni bőrvédelem, még az utazás alatt is. Avon

Anew pigmentfoltok elleni nappali krém SPF 30, ára: 3 399 Ft
Forrás: Avon

Ultrakönnyű, parfümmentes fényvédő szérum minden bőrtípusra, Nivea 

Fényvédő szérum FF50+ és primer, ára: 4 999 Ft
Forrás: dm

After Sun: hűsítő megnyugvás a bőrnek egy napsütéssel teli nap után, Douglas 

Napozás utáni testápoló, ára: 5 790 Ft
Fotó: Douglas

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
