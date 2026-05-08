Drámai túszejtés Németországban – a különleges erőket is be kell vetni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 16:18
Egy németországi bankban történt túszhelyzet reggel, amit egy órákig tartó nagyszabású művelet követett. Mutatjuk, mi történt a túszejtés alatt!

A reggeli órákban Németországban a Sinzig (Rajna-vidék-Pfalz tartomány) városában található Volksbank fióknál történt eset megrázta a csendes kisváros lakóit. A túszejtés órákig tartott és barikád alá vonták a területet, az elkövető időközben eltűnt. 

A túszejtésre gyorsan kiérkeztek a rendőrök. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Helikopterek és rendőrök hada lepte el a túszejtés helyszínét

A hivatalos megerősítés szerint reggel 9-kor történt meg a túszejtés, és a rendőrség csapatai a vészhívást követően kivonultak a helyszínre. Kora délutánig a forgalmas városközpontot elkerítették, helikopterek figyelték a magasból a történéseket és még a különleges erők is kivonultak a helyszínre.

A rendőrség szóvivője délben nyilatkozott a történések folyamatáról. Feltételezéseik szerint több elkövető és több túsz is a bankban tartózkodott, azonban ebben akkor még nem voltak biztosak. Reggel egy pénzszállító furgon sofőrjét ismeretlen elkövető kapta el, majd vitte be a bankba, onnantól semmilyen mozgás nem történt. A rendőrség elmondásai szerint másokat nem veszélyeztetett a szituáció, azonban arra kérték a környéken élőket, hogy ne hagyják el otthonaikat.

Sokáig nem adtak ki taktikai és biztonsági okokból információkat. Időközben a Német Vöröskereszt járművei is kivonultak a helyszínre és rövid időn belül a különleges erők is.

A nagyszabású rendőri művelet délután lezárult. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Kicsivel délután három óra előtt, mikor már sikerült behatolni a bankba, azt az információt osztotta meg a BILD német lap, hogy két túszt találtak sértetlenül, a túszejtő viszont már nem tartózkodott bent. Az elkövető azóta is szökésben van és feltételezhetően már messze jár. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
