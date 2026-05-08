Imádják Magyarországot a világsztárok: Pesten kapták lencsevégre az Eufória főszereplőjét

Pörög az Eufória harmadik évada az HBO Maxon, melyben Sydney Sweeney, Zendaya és Hunter Schafer eddigi legerősebb epizódjait követhetjük hétről hétre. Tavaly Zendaya élvezhette a magyarok vendégszeretetét, de ezúttal a Jules Vaughn karakterét alakító Schafert kapták lencsevégre, ahogy vacsoráját fogyasztotta Budapesten.

Hunter Schafert az Eufória tette világhírűvé (Fotó: TheImageDirect.com)

Hunter Schafer Budapesten forgat az Eufória után

A sztár a Nagymező utcai étteremben, a Kismezőben vendégeskedett, mely a magyaros ízeken kívül a nápolyi pizzákra és kreatívan berendezett tálakra specializálódott. Miután befejezte az Eufória forgatását, Schafer már hónapok óta Magyarországon dolgozik az Éhezők viadalából ismert Josh Hutchersonnal, akivel egy eddig névtelen, A24-es stúdió égisze alatt készülő horrorfilmet forgatnak együtt. A stresszes munkanapok közti pihenő alatt pedig a jelek szerint a helyiek kedvességét élvezi, melyre a sztár is közvetlenséggel reagált. Még egy szelfi is készült a találkozásról:

Akár forgatásokról, akár csak pihenésről van szó, hazánk közkedvelt utazási célpontja a hírességek számára. Tavaly például a Dűne: Harmadik részét forgatta az Eufória egy másik sztárja, Zendaya – még ha látogatása szomorúan rövidre is sikerült. Az utóbbi hónapokban viszont Viggo Mortensen és Ralph Fiennes is tiszteletét tette nálunk, akik Márai Sándor regényét, A gyertyák csonkig égnek című könyvből készítenek filmadaptációt. Ennek végeredményét legalább annyira várjuk, mint a Tóték feldolgozását Jason Isaacs főszereplésével.