Imádják Magyarországot a világsztárok: Pesten kapták lencsevégre az Eufória főszereplőjét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 16:25
Hunter Schafer az utóbbi időkben Magyarországon forgat. Az Eufória sztárját vacsora közben fotózták le.

Pörög az Eufória harmadik évada az HBO Maxon, melyben Sydney Sweeney, Zendaya és Hunter Schafer eddigi legerősebb epizódjait követhetjük hétről hétre. Tavaly Zendaya élvezhette a magyarok vendégszeretetét, de ezúttal a Jules Vaughn karakterét alakító Schafert kapták lencsevégre, ahogy vacsoráját fogyasztotta Budapesten.

Hunter Schafer Budapesten forgat az Eufória után

A sztár a Nagymező utcai étteremben, a Kismezőben vendégeskedett, mely a magyaros ízeken kívül a nápolyi pizzákra és kreatívan berendezett tálakra specializálódott. Miután befejezte az Eufória forgatását, Schafer már hónapok óta Magyarországon dolgozik az Éhezők viadalából ismert Josh Hutchersonnal, akivel egy eddig névtelen, A24-es stúdió égisze alatt készülő horrorfilmet forgatnak együtt. A stresszes munkanapok közti pihenő alatt pedig a jelek szerint a helyiek kedvességét élvezi, melyre a sztár is közvetlenséggel reagált. Még egy szelfi is készült a találkozásról:

Akár forgatásokról, akár csak pihenésről van szó, hazánk közkedvelt utazási célpontja a hírességek számára. Tavaly például a Dűne: Harmadik részét forgatta az Eufória egy másik sztárja, Zendaya – még ha látogatása szomorúan rövidre is sikerült. Az utóbbi hónapokban viszont Viggo Mortensen és Ralph Fiennes is tiszteletét tette nálunk, akik Márai Sándor regényét, A gyertyák csonkig égnek című könyvből készítenek filmadaptációt. Ennek végeredményét legalább annyira várjuk, mint a Tóték feldolgozását Jason Isaacs főszereplésével.

Egészen addig viszont az Eufóriát nézzük az HBO Max műsorkínálatában – a harmadik, befejező évad utolsó részét június 1-én adják ki.

 

 

