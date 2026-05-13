Szemfényvesztés a Városligetben: Olyan titkos képek érkeztek Párizsból, amiket magyar szem még sosem látott!

A Szépművészeti Múzeum és a Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Tér szinkronban indítja el a vizuális őrületet, de a történet egy harmadik helyszínnel, a Magyar Nemzeti Galériával lesz igazán kerek. Ez a monumentális Victor Vasarely kiállítás nemcsak a Városligetet hódítja meg, hanem a Budavári Palotába is beköltözik, ahol a mester optikai illúzióit egy egészen elképesztő, új dimenzióban mutatják be a nagyközönségnek.
Kevesen tudják, de a Pécsről indult, majd Franciaországban világhírűvé vált mester nem számítógépekkel trükközött.
Victor Vasarely puszta geometriával, rácsokkal és színekkel érte el, hogy a képei mozogni, vibrálni kezdjenek a néző szeme előtt. Ez a valóságos analóg hallucináció indította el a múlt század egyik legnagyobb esztétikai forradalmát.
A mostani, augusztus közepéig látható retrospektív tárlat azért is világszenzáció, mert a művész életműve most először tárul fel ilyen megdöbbentő teljességben Magyarországon. A korai, ritka korszakoktól kezdve a legérettebb op-art remekművekig mindent testközelből láthatunk – köztük olyan féltett külföldi magán- és alapítványi kincseket, amelyek eddig elzárva pihentek Párizsban és a Fondation Vasarely raktáraiban.
A szenzációt csak fokozza, hogy
a megnyitóra Budapestre utazott a zseni unokája, Pierre Vasarely is. Ő az, aki exkluzív, személyes történeteken és eddig eltitkolt családi emlékeken keresztül enged betekintést a legendás alkotó mindennapjaiba.
Miközben a Szépművészeti Múzeum falai között a gigantikus életmű bontakozik ki a Vasarely 120 kiállításon, a Millennium Házában a mester máig ható, vibráló öröksége kerül fókuszba "konstrukció", a trükkös "rácsszerkezetek" és az "illúzió" köré szerveződve a Vasarely Don't Go Home! című tárlat keretében.
A kiállítás megpróbálja Vasarelyt kiszedni, kirángatni abból az elzártságból, ahogyan Vasarelyt megítéltük az elmúlt sok évtizedben. A tárlat azt a látszólagos ellentmondást igyekszik feloldani, amely Vasarely és a hazai neoavantgárd között fennállt. A konstrukció, a rácsszerkezet és az illúzió fogalmai közös nevezőként szolgálnak ehhez és kötik össze az op-art mestert és a hazai kísérleti fotó- és filmművészet alkotóit. Ezek a párhuzamok pedig meghatározták a 60-as, 70-es évek művészetét
- mondta Petrányi Zsolt, a Millenium Házában látható Vasarely Don't Go Home tárlat kurátora.
És itt még nincs vége, hisz jön az igazi kulturális csavar: a Magyar Nemzeti Galériában Nicolas Schöffer kibernetikus fényművészetével eresztik össze Vasarely zsenialitását.
Ez a három helyszínes kulturális vágta nem egy unalmas múzeumi program. Ez egy olyan interaktív, az agyat teljesen megdolgoztató utazás, ahol a képek és a fények életre kelnek. Ha szeretnéd látni, hogyan ver át a saját szemed egy zseniális magyar elme segítségével, ezt a programot nem hagyhatod ki!
