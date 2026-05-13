Szemfényvesztés a Városligetben: Olyan titkos képek érkeztek Párizsból, amiket magyar szem még sosem látott!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 15:29
Eszméletlen vizuális robbanásra készül a főváros a hétvégén. Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából egy olyan grandiózus, több helyszínen párhuzamosan futó Vasarely kiállítás nyílik meg, ami alapjaiban pörgeti fel a budapesti kulturális életet.
A Szépművészeti Múzeum és a Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Tér szinkronban indítja el a vizuális őrületet, de a történet egy harmadik helyszínnel, a Magyar Nemzeti Galériával lesz igazán kerek. Ez a monumentális Victor Vasarely kiállítás nemcsak a Városligetet hódítja meg, hanem a Budavári Palotába is beköltözik, ahol a mester optikai illúzióit egy egészen elképesztő, új dimenzióban mutatják be a nagyközönségnek.

Igen, ezúttal tényleg a szemed káprázik majd, ha ellátogatsz a három budapesti Vasarely kiállítás bármelyikére, de ha teljes élményt akarsz, akkor mindhármat megnézed! Fotó: Tumbász Hédi

Analóg hallucináció: A 20. század Photoshopja

Kevesen tudják, de a Pécsről indult, majd Franciaországban világhírűvé vált mester nem számítógépekkel trükközött. 

Victor Vasarely puszta geometriával, rácsokkal és színekkel érte el, hogy a képei mozogni, vibrálni kezdjenek a néző szeme előtt. Ez a valóságos analóg hallucináció indította el a múlt század egyik legnagyobb esztétikai forradalmát.

A mostani, augusztus közepéig látható retrospektív tárlat azért is világszenzáció, mert a művész életműve most először tárul fel ilyen megdöbbentő teljességben Magyarországon. A korai, ritka korszakoktól kezdve a legérettebb op-art remekművekig mindent testközelből láthatunk – köztük olyan féltett külföldi magán- és alapítványi kincseket, amelyek eddig elzárva pihentek Párizsban és a Fondation Vasarely raktáraiban.

Velünk élő művészettörténet a Vasarely kiállításon

A szenzációt csak fokozza, hogy 

a megnyitóra Budapestre utazott a zseni unokája, Pierre Vasarely is. Ő az, aki exkluzív, személyes történeteken és eddig eltitkolt családi emlékeken keresztül enged betekintést a legendás alkotó mindennapjaiba.

Miközben a Szépművészeti Múzeum falai között a gigantikus életmű bontakozik ki a Vasarely 120 kiállításon, a Millennium Házában a mester máig ható, vibráló öröksége kerül fókuszba "konstrukció", a trükkös "rácsszerkezetek" és az "illúzió" köré szerveződve a Vasarely Don't Go Home! című tárlat keretében.

A kiállítás megpróbálja Vasarelyt kiszedni, kirángatni abból az elzártságból, ahogyan Vasarelyt megítéltük az elmúlt sok évtizedben. A tárlat azt a látszólagos ellentmondást igyekszik feloldani, amely Vasarely és a hazai neoavantgárd között fennállt. A konstrukció, a rácsszerkezet és az illúzió fogalmai közös nevezőként szolgálnak ehhez és kötik össze az op-art mestert és a hazai kísérleti fotó- és filmművészet alkotóit. Ezek a párhuzamok pedig meghatározták a 60-as, 70-es évek művészetét 

- mondta Petrányi Zsolt, a Millenium Házában látható Vasarely Don't Go Home tárlat kurátora.

Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából Budapestre látogatott a művész unokája, Pierre Vasarely is. Fotó: Tumbász Hédi

És itt még nincs vége, hisz jön az igazi kulturális csavar: a Magyar Nemzeti Galériában Nicolas Schöffer kibernetikus fényművészetével eresztik össze Vasarely zsenialitását.

  • A fények, 
  • a mozgás és
  • az optikai csalódások találkozása olyan futurisztikus élményt nyújt, ami után garantáltan káprázni fog a látogatók szeme.
A következő hetekben minden Victor Vasarelyről szól Budapesten! Fotó: Tumbász Hédi

Megőrül az agyad a falak között

Ez a három helyszínes kulturális vágta nem egy unalmas múzeumi program. Ez egy olyan interaktív, az agyat teljesen megdolgoztató utazás, ahol a képek és a fények életre kelnek. Ha szeretnéd látni, hogyan ver át a saját szemed egy zseniális magyar elme segítségével, ezt a programot nem hagyhatod ki!

Ha további ízelítőre vársz mindabból, ami a Vasarely kiállításokon vár rád, akkor kattints az alábbi képre és tekintsd meg galériánkat

Vasarely 120
Victor Vasarely születésének 120. évfordulójára különleges tárlatokkal készült a magyar főváros.
Galéria: Vasarely kiállítás Budapesten
1/12
A Vasarely 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban várja az érdeklődőket augusztus 16-ig.

 

