Szemfényvesztés a Városligetben: Olyan titkos képek érkeztek Párizsból, amiket magyar szem még sosem látott!

A Szépművészeti Múzeum és a Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Tér szinkronban indítja el a vizuális őrületet, de a történet egy harmadik helyszínnel, a Magyar Nemzeti Galériával lesz igazán kerek. Ez a monumentális Victor Vasarely kiállítás nemcsak a Városligetet hódítja meg, hanem a Budavári Palotába is beköltözik, ahol a mester optikai illúzióit egy egészen elképesztő, új dimenzióban mutatják be a nagyközönségnek.

Igen, ezúttal tényleg a szemed káprázik majd, ha ellátogatsz a három budapesti Vasarely kiállítás bármelyikére, de ha teljes élményt akarsz, akkor mindhármat megnézed!

Analóg hallucináció: A 20. század Photoshopja

Kevesen tudják, de a Pécsről indult, majd Franciaországban világhírűvé vált mester nem számítógépekkel trükközött.

Victor Vasarely puszta geometriával, rácsokkal és színekkel érte el, hogy a képei mozogni, vibrálni kezdjenek a néző szeme előtt. Ez a valóságos analóg hallucináció indította el a múlt század egyik legnagyobb esztétikai forradalmát.

A mostani, augusztus közepéig látható retrospektív tárlat azért is világszenzáció, mert a művész életműve most először tárul fel ilyen megdöbbentő teljességben Magyarországon. A korai, ritka korszakoktól kezdve a legérettebb op-art remekművekig mindent testközelből láthatunk – köztük olyan féltett külföldi magán- és alapítványi kincseket, amelyek eddig elzárva pihentek Párizsban és a Fondation Vasarely raktáraiban.

Velünk élő művészettörténet a Vasarely kiállításon

A szenzációt csak fokozza, hogy

a megnyitóra Budapestre utazott a zseni unokája, Pierre Vasarely is. Ő az, aki exkluzív, személyes történeteken és eddig eltitkolt családi emlékeken keresztül enged betekintést a legendás alkotó mindennapjaiba.

Miközben a Szépművészeti Múzeum falai között a gigantikus életmű bontakozik ki a Vasarely 120 kiállításon, a Millennium Házában a mester máig ható, vibráló öröksége kerül fókuszba "konstrukció", a trükkös "rácsszerkezetek" és az "illúzió" köré szerveződve a Vasarely Don't Go Home! című tárlat keretében.

A kiállítás megpróbálja Vasarelyt kiszedni, kirángatni abból az elzártságból, ahogyan Vasarelyt megítéltük az elmúlt sok évtizedben. A tárlat azt a látszólagos ellentmondást igyekszik feloldani, amely Vasarely és a hazai neoavantgárd között fennállt. A konstrukció, a rácsszerkezet és az illúzió fogalmai közös nevezőként szolgálnak ehhez és kötik össze az op-art mestert és a hazai kísérleti fotó- és filmművészet alkotóit. Ezek a párhuzamok pedig meghatározták a 60-as, 70-es évek művészetét

- mondta Petrányi Zsolt, a Millenium Házában látható Vasarely Don't Go Home tárlat kurátora.