Horváth Gréta betegsége jelzés volt: „Arra emlékeztet, hogy ezzel is sikerült megbirkóznom”

Néha a saját testünk válik a legnagyobb ellenfelünkké. Horváth Gréta azzal szembesült, hogy az immunrendszere egy váratlan pillanatban ellene fordult.

Horváth Gréta betegsége miatt átértékelte életét

Fotó: hot! magazin/ Zeffer Norbert

Horváth Gréta számára sokként érkezett a betegség

Az immunrendszerem túlreagált valamit, amit észre sem vettem. Megtámadta a hajszálereket, és sejtelhalás indult el. A szövetek elhalása hegesedéssel járt. Pöttyöket hagyott maga után, hasonlókat, mint a bárányhimlő

– kezdte a hot!-nak Gréta.

A 3 hónapos elszigeteltség hatalmas próbatétel volt számára, ám végül mély önismereti folyamattá vált.

„Három hónapig nem dolgoztam, és közösségbe sem mehettem. Egy olyan örökmozgó embernek, mint én, a bezártság kínzás volt. Ez idő alatt kemény önismereti hullám söpört végig rajtam, miközben az elmúlt harmincöt évemet újragondolva próbáltam csak a pozitívumokra összpontosítani” – árulta el.

Az elképesztő nyüzsgést egy sorsszerű jelzés állította meg. Az üzletasszony ma már úgy látja, hogy szüksége volt erre a szünetre:

„Szerintem ez egy jelzés volt az élettől, hogy meg kell állnom. Imádok egyszerre több mindent csinálni, ám itt volt az ideje, hogy megálljt parancsoljak magamnak. Ez az időszak segített abban, hogy rendet rakjak a fejemben, és realizáljam, merre haladjon tovább az életem.”

Horváth Gréta kora mindig érdekli a követőit

Fotó: Tv2

Gréta szerint nincs annál jobb érzés, mint amikor másoknak boldogságot okozhat

Ájurvédikus életmód-tanácsadó leszek, mert ezt még fontosnak találtam a szakmáim kiegészítéséhez. Az lesz a dolgom, hogy segítsem az emberek testi és lelki problémáinak feloldását. Mindig az vezérelt, hogy szebbé tegyem mások életét. A Farm VIP alatt is a főzéssel töltődtem fel; imádtam gondoskodni a többiekről, látni, ahogy élvezik az ételeket.

- mondta az édesanya, aki kamaszként is mások útját egyengette, és a támogatást mindig többre tartotta a versengésnél:

„Az önzetlenség már tinédzserként is bennem volt. Amikor szépségversenyeken indultunk, én sminkeltem a barátnőimet a színfalak mögött. Bár én is versenyeztem, számomra az ő ragyogásuk és sikerük mindig fontosabb volt a sajátomnál.”