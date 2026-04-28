Tiszta vizet öntött a pohárba az F1 világbajnoka, kitálalt a visszavonulásáról

A Forma–1-ben 2001-ben bemutatkozó, hamarosan 45. születésnapját ünneplő Fernando Alonso néhány hete már apukaként is helytáll, miközben a jövője a levegőben lóg, ugyanis az Aston Martinnál a szezon végén lejár a szerződése. Így értelemszerűn a visszavonulásáról szóló találgatások is felerősödtek, ám a spanyol klasszis korábban csupán annyit árult el, hogy az idény során mérlegeli majd a jövőjét. Most ennél jóval konkrétabban fogalmazott.

Fernando Alonso idén még nem szerzett pontot a Forma–1-ben Fotó: NurPhoto

Fernando Alonso visszavonul vagy folytatja?

Az F1 mezőnyének legidősebb pilótája a napokban rendezett monacói Historic Grand Prix alatt egy interjúban kijelentette: esze ágában sincs befejeznie pályafutását.

Szeretem a munkámat, imádom a versenyzést. 3 éves voltam az első futamomon, most 44 vagyok, szóval 41 évet töltöttem az életemből a volán mögött. Úgy gondolom, nagyon nehéz lesz meghozni és elfogadni a döntést, hogy leállok. Majd meglátjuk. Most úgy érzem, nem jött még el az ideje. Versenyképesnek érzem magam, motivált vagyok. Örömet okoz a versenyzés. Szóval remélhetőleg nem az idei lesz az utolsó szezonom

– fogalmazott Alonso.

A spanyol tavaly arról beszélt, hogy ha az idei évre versenyképes autót kap az Aston Martintól, az idény végén akár távozhat is, ellenkező esetben viszont maradna, hiszen nem szeretne a mezőny végén kullogva elköszönni.

Jelen állás szerint inkább a folytatás tűnik valószínűnek: az Aston Martin egyelőre pont nélkül az utolsó helyen áll a csapatversenyben, Alonso pedig legutóbb 2023-ban állhatott dobogóra. A kérdés inkább az, hogy az apaság miként alakítja át a prioritásait.