KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tiszta vizet öntött a pohárba az F1 világbajnoka, kitálalt a visszavonulásáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 20:25
Vajon ez a szezon lesz az utolsó? Fernando Alonso egyértelmű üzenetet küldött a jövőjéről.

A Forma–1-ben 2001-ben bemutatkozó, hamarosan 45. születésnapját ünneplő Fernando Alonso néhány hete már apukaként is helytáll, miközben a jövője a levegőben lóg, ugyanis az Aston Martinnál a szezon végén lejár a szerződése. Így értelemszerűn a visszavonulásáról szóló találgatások is felerősödtek, ám a spanyol klasszis korábban csupán annyit árult el, hogy az idény során mérlegeli majd a jövőjét. Most ennél jóval konkrétabban fogalmazott.

Fernando Alonso idén még nem szerzett pontot a Forma–1-ben Fotó: NurPhoto

Fernando Alonso visszavonul vagy folytatja?

Az F1 mezőnyének legidősebb pilótája a napokban rendezett monacói Historic Grand Prix alatt egy interjúban kijelentette: esze ágában sincs befejeznie pályafutását.

Szeretem a munkámat, imádom a versenyzést. 3 éves voltam az első futamomon, most 44 vagyok, szóval 41 évet töltöttem az életemből a volán mögött. Úgy gondolom, nagyon nehéz lesz meghozni és elfogadni a döntést, hogy leállok. Majd meglátjuk. Most úgy érzem, nem jött még el az ideje. Versenyképesnek érzem magam, motivált vagyok. Örömet okoz a versenyzés. Szóval remélhetőleg nem az idei lesz az utolsó szezonom

– fogalmazott Alonso.

A spanyol tavaly arról beszélt, hogy ha az idei évre versenyképes autót kap az Aston Martintól, az idény végén akár távozhat is, ellenkező esetben viszont maradna, hiszen nem szeretne a mezőny végén kullogva elköszönni.

Jelen állás szerint inkább a folytatás tűnik valószínűnek: az Aston Martin egyelőre pont nélkül az utolsó helyen áll a csapatversenyben, Alonso pedig legutóbb 2023-ban állhatott dobogóra. A kérdés inkább az, hogy az apaság miként alakítja át a prioritásait.

Visszatér az F1

A Forma–1 mezőnye a bahreini és az abu-dzabi futam törlése után egy hónapos szünetet követően a Miami Nagydíjon tér vissza május 3-án.

@metropol.napilap

Apa lett Fernando Alonso A Forma-1 kétszeres világbajnoka először versenyzett édesapaként. #metropol #forma1 #f1 #fernandoalonso #csalad

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
