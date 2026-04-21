Donald Trump bejelentette: nemsokára érkeznek az UFO-dokumentumok

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos kormányzati dokumentumok első nyilvánosságra hozatala hamarosan megtörténik.

Donald Trump UFO-dokumentumokat hoz nyilvánosságra (Fotó: AFP)

Miért hozta meg a döntést Donald Trump?

Egy április 17-i rendezvényen elmondta, hogy a Pentagon egy olyan felülvizsgálatot végzett, amely nagyon érdekes dokumentumokat tárt fel.

Az All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) vizsgál most több mint 2000 azonosítatlan légi jelenség jelentést (UAP) - ezek közül közel 1000 még mindig megoldatlan a nem elegendő vagy szokatlan adatok miatt. A törvényhozók az UFO-dokumentumok nyilvánosságra hozatalát egy aggasztó mintázathoz kötik, amelyben legalább 11 tudós és kutató halt meg vagy tűnt el megmagyarázhatatlan körülmények között.

Most Eric Burlison kongresszusi képviselő szólította fel az FBI-t és más ügynökségeket, hogy vizsgálják felül ezeket az eseteket, valamint nézzék meg az esetleges összefüggéseket a repülőgépipari munkákkal és ellenséges országokkal.

Az esetek között szerepel William Neil McCasland nyugdíjas légierő-vezérőrnagy, aki februárban tűnt el, miután állítólag „mentális ködöt” tapasztalt, valamint Amy Eskridge kutató is, aki 2022-ben halt meg vitatott körülmények között.

A pánikot egy április 8-án készült videó is fokozza, ahol az ohiói Wright-Patterson légibázis közelében világító fényekből álló háromszög látható, amelyek alakzatban mozognak, mielőtt szétválnak. Ez felzaklatta a polgárokat, így erre is magyarázatot kérnek a kormánytól.

A tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a legtöbb észlelésnek hétköznapi magyarázata van, például drónok, meteorológiai léggömbök vagy légköri hatások, de a nyilvánosságra hozott információk fényt deríthetnek a legrejtélyesebb esetekre is. (MSN)